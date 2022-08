Wetter «Nutzen für die Natur hält sich in Grenzen»: Die Niederschläge in der Ostschweiz sind nur ein Tropfen auf den heissen Stein Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie spricht in seinem jüngsten Bericht von einer Jahrhundertdürre. Die Ostschweiz kommt vergleichsweise gut davon. Doch es wird Monate dauern, das Defizit auszugleichen.

Dauergrau ist der Himmel über der Ostschweiz: Auf die lange Trockenheit folgen ein paar regnerische Tage. Symbolbild: Reto Martin

Es regnet wieder in der Ostschweiz. Zeitweise wie aus Kübeln. Aber reicht das auch, die Natur aufatmen zu lassen? Spült dieser Niederschlag alle Sorgen um den niedrigen Wasserstand, das Fischsterben, die Waldbrandgefahr weg? «Wohl kaum», meint Ludwig Zgraggen von Meteo Schweiz. «Es war schon ein eklatant trockener Sommer», sagt er.

«Um genau zu sein, sogar ein eklatant trockenes Jahr.»

Der aktuelle Niederschlag tue sicherlich gut. Um einen nachhaltigen Effekt zu haben, müsste er sich aber über eine grössere Zeitspanne verteilt ereignen. Genau gesagt, bedarf es einiger Monate mit überdurchschnittlichen Niederschlagsmengen. «Kommt alles auf einmal, fliesst das Regenwasser grösstenteils ab. Dann hält sich der Nutzen für die Natur in Grenzen», sagt Zgraggen.

In St.Gallen fehlt 20 Prozent Niederschlag

Das «eklatant trockene Jahr» will er denn nicht einfach so stehen lassen. Er begründet mit Zahlen. Konkret: mit Niederschlagsmengen. Gemäss Statistik gab es 2022 in der Region St.Gallen nur einen einzigen Monat mit überdurchschnittlichem Niederschlag. Verglichen mit der Norm, dem Durchschnitt aus den Jahren 1991–2020, fehlt der Region 20 Prozent an Niederschlag. Oder ungefähr 150 Millimeter. «Am auffälligsten zeigt sich diese Knappheit in den Monaten März, Mai und Juni», sagt Zgraggen. Zur Veranschaulichung: 1 Millimeter Niederschlag ist gleichzusetzen mit 1 Liter Niederschlag pro Quadratmeter.

Weniger schlimm sieht es im Thurgau aus. Gemäss der Messstation in Aadorf-Tänikon fehlen im bisherigen Jahr irgendwo zwischen 120 und 150 Millimeter Niederschlag. Besorgniserregend unterdurchschnittlich oft geregnet hat es im März. Zum Frühlingsbeginn wurden sowohl in Aadof-Tänikon wie in Salen-Reutenen lediglich 30 Prozent der Niederschlagsnorm gemessen. Dafür gab es im April einen Überschuss von 40 Prozent.

Wasserbilanz 2022 im Vergleich zum Trockensommer 2018 und zum Hitzesommer 2015 St.Gallen Thurgau

Im Appenzellerland sieht es sogar noch düsterer aus. Dort liegt man gemäss Meteo Schweiz um bis zu 200 Millimeter Niederschlag unter der Norm.

Dieses Wochenende, unabhängig davon, wie regnerisch es wird, dürfte kaum etwas an der misslichen Lage ändern. In St.Gallen und im Thurgau ist mit bis zu 30 Millimeter Niederschlag zu rechnen, im Appenzellerland dürften es wohl eher 40–50 Millimeter werden. Zgraggen wiederholt sich:

«Die aktuellen Niederschläge können nur die obersten Bodenschichten etwas entlasten.»

Gilt die Entlastung auch für die Fische? Zumindest kurzfristig. Der Kanton St.Gallen beschönigt nicht und spricht von einer ganz leichten Entspannung. Der Normalzustand sei noch weit entfernt.

In der Ostschweiz noch glimpflich davongekommen

Den Meteorologen bereitet die Entwicklung auf der Alpensüdseite, insbesondere in der Westschweiz, derweil deutlich mehr Sorgen. Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie spricht gar von einer Jahrhundertdürre. Im Bericht von Meteo Schweiz heisst es: «In der Periode vom 1. Mai bis zum 14. August fiel in der Westschweiz aktuell so wenig Regen wie nie in den letzten 140 Jahren.»

Nicht ganz so prekär sei die Situation in der Nordostschweiz. Eine Zeit mit weniger Niederschlag gab es letztmals 2018, im Jahr des sogenannten Trockensommers. Derart tiefe Werte wie 2022 und 2018 wurden zuletzt vor über 60 Jahren gemessen.

Kanton St.Gallen zögert noch

In Appenzell Ausserrhoden wurde just am Freitagnachmittag das Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe aufgehoben. Im entsprechenden Communiqué schreibt das Amt für Raum und Wald Appenzell Ausserrhoden, man beurteile die momentane Brandgefahr im Wald generell nur noch als mässig. Die Regenfälle der letzten Tage hätten zu einer Entspannung der Situation geführt.

Der Thurgau tut es dem Kanton Appenzell Ausserrhoden gleich. Nur in St.Gallen ist die Entscheidung am Freitag noch nicht gefallen. Auf Anfrage heisst es, man treffe sich am Dienstag zur nächsten Lagebeurteilung. Die zuständige Stelle schreibt: «Für eine Senkung der Gefahrenstufe muss zuerst abgeklärt werden, wie viel von den aktuellen Regenfällen wirklich am Waldboden wirksam wird und wie die Langfristprognose aussieht.» Man ist zögerlicher als die Ausserrhoder und Thurgauer Kollegen. Womöglich, weil für nächste Woche bereits wieder Temperaturen von bis zu 30 Grad vorausgesagt werden.