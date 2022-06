Tausende Blitze über der Schweiz – der Kanton Thurgau neben Graubünden und Zürich Gewitter-Hotspot

Von Schaffhausen via das Zürcher Unterland in Richtung Bodensee: Tausende Blitze zuckten in der Nacht auf Mittwoch in der Schweiz, viele davon in der Ostschweiz. Die meisten Blitze wurden neben Graubünden und Zürich im Kanton Thurgau gemessen. 2900 Blitze seien es im Thurgau gewesen, vermeldet «SRF Meteo».

Video: FM1Today

Insgesamt entluden sich gemäss «Meteonews» mehr als 13’000 Blitze über der Schweiz, «SRF Meteo» berichtet gar von über 16'000 Blitzen. Mancherorts gab es zudem kräftigen Wind, so etwa in Schaffhausen, wo Windböen von über 100 km/h gemessen wurden. Die Gewitter waren «stellenweise heftig», heisst es bei «Meteonews».

Am Mittwoch soll es laut den Wetterdiensten warm weiter weitergehen. Allerdings dürften 30 Grad zumeist nicht mehr erreicht werden. «Dafür muss bis mindestens Freitag bei schwülwarmen Verhältnissen immer wieder mit teilweise kräftigen Gewittern gerechnet werden», schreibt «Meteonews». Wiederholt sich das Blitzspektakel bereits heute Nacht? (ok)