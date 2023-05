Wetter Dauerregen in der Ostschweiz: Segen für die Natur, Ärger für Gemüsebauern Die Ostschweizer Umweltämter freuen sich, die Gemüsebauern weniger. Der anhaltende Regen hat die Wasserbestände zwar wieder aufgefüllt, führt aber auch zu Ernteausfällen. Zwei Landwirte erzählen.

Blick von Schwellbrunn auf die Appenzeller Landschaft. Auch hier regnet es derzeit oft. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Das Schönste am Regen ist, dass er immer aufhört. Irgendwann. Dieses Sprichwort scheint in den letzten Wochen an Bedeutung verloren zu haben, denn der Regen will nicht aufhören, auch in den nächsten Tagen nicht. Das zieht verschiedene Konsequenzen nach sich: Einerseits füllen sich die Flüsse, Seen und Grundwassersammelstellen wieder. Andererseits ist es für manche schon wieder zu viel Regen. Gemüsebauern in der Ostschweiz bangen um ihre Ernte, weil auch Wasser zu viel des Guten sein kann.

Noch vor wenigen Wochen sah die Situation ganz anders aus. Im Winter hat es selten geschneit, die Skigebiete hatten Mühe, ihre Pisten weiss zu pudern. Auf dem Säntis hat man nur zweieinhalb anstatt die durchschnittlichen vier Meter Schnee gemessen. Seit November vergangenen Jahres blieben die Niederschlagsmengen jeden Monat unterdurchschnittlich. Fachstäbe wurden einberufen, und schon Anfang März rüstete sich die Ostschweiz für einen Dürresommer.

Aber Ende April und Anfang Mai wendete sich das Blatt: Auch wenn der Schnee in den Bergen weiterhin unterdurchschnittlich blieb, erlebten die Ostschweizer Kantone wiederholt starken Regen, und das hat bis jetzt noch nicht aufgehört. In der Folge liegen die Seepegel wieder auf normalem oder überdurchschnittlichen Niveau, die Grundwasserstände sind wieder im Normalbereich und schweizweit wurden alle Waldbrandwarnungen aufgehoben.

Versinkendes Gemüse führt zu Ernteausfällen

Der Regen ist aber nicht für alle positiv. Peter Frei ist Verkaufsleiter beim Gemüsebaubaubetrieb Feldhof in Oberriet. Der Rheintaler erklärt, wie das viele Wasser die Pflanzen schädigt: «Der Boden ist übersättigt. Dadurch bildet das Gemüse weniger Wurzeln.» Das werde den Pflanzen zum Verhängnis, sobald es wärmer wird. «Sie ist sich die Trockenheit nicht gewohnt und leidet unter der Hitze.»

Peter Frei leitet den Verkauf des Rheintaler Gemüsebaubetriebs Feldhof im Rheintal. Bild: Kurt Latzer

Hinzu kommt, dass der Hof dank des anhaltenden Regens keine Nachfolgekulturen setzen kann. «Man kann mit der Maschine nicht ins nasse Feld reinfahren, das würde dem Boden zu arg zusetzen», so Frei. Dadurch wird dem Landwirtschaftsbetrieb genau dann die Ware fehlen, wenn sie am begehrtesten ist. «Nämlich während der Grillsaison, wenn das Wetter wärmer wird», sagt Frei.

Bis jetzt verzeichnet der Gemüsebauernhof einen Ernteverlust von ungefähr 20 Prozent. «Wenn es so weiterregnet, wird es bald noch mehr», ergänzt der Verkaufsleiter. Dazu kämpft der Hof mit dem Ernten an sich: Da der Boden zu nass ist, um maschinell und effizient zu ernten, muss manuell geerntet werden. «Das dauert doppelt bis dreifach so lang», sagt Frei. «Ausserdem ist es sehr anstrengend für das Personal.»

Regenwolken nehmen Tomaten das Licht weg

Ralf Bötsch ist Inhaber des gleichnamigen Gemüsebaus und Vizepräsident des Thurgauer und Schaffhauser Gemüseproduzentenverbands. Bild: Reto Martin

Von ähnlichen Schwierigkeiten berichtet Ralf Bötsch, Inhaber der Bötsch Gemüsebau AG in Salmsach. Neben Gemüse baut das Unternehmen auch viele Tomaten an: «Diese bekommen momentan 44 Prozent weniger Licht. Die Ernte verschiebt sich dadurch um zwei bis drei Wochen nach hinten», sagt Bötsch. Auch für sein restliches Gemüse ist der Regen zu viel. Vor allem für Sorten, die tief wurzeln, denn sie können durch den Wasserüberschuss zu faulen beginnen. Gleich wie beim Feldhof in Oberriet ist Bötschs Ertrag deshalb um rund 20 Prozent tiefer.

Gemüsebauer Bötsch betont: «Wir ernten, was das Wetter uns erlaubt. Wir arbeiten mit der Natur.» Manchmal würden das die Kunden nicht verstehen, erklärt er. Sie wollen immer gleich viel und perfektes Gemüse. Der entstandene Ernteausfall werde dem Betrieb ausserdem nicht ersetzt, sagt Bötsch. Hagelschäden liessen sich versichern, Regenschäden nicht.

Die Bötsch Gemüsebau AG ist eine der grössten Gemüseproduzentinnen im Thurgau. Bild: Manuel Nagel

Die beiden Gemüsebaubetriebe sind mit ihren Sorgen nicht allein. Daniela Büchel, Ressortleiterin Pflanzenmarkt am Landwirtschaftlichen Zentrum des Kantons St.Gallen, sagt: «Der Regen bereitet der ganzen Region Schwierigkeiten.» Weil der Boden nicht befahrbar sei, müsse sowohl das Setzen als auch das Ernten verschoben werden. Zudem sei der Pflanzenschutz sehr anspruchsvoll, da es kaum trockene Phasen gebe. Wie schlimm die Situation wirklich ist und wie gross der gesamte Ernteausfall sein wird, lasse sich noch nicht beziffern. «Aber es war sicher kein guter Start in die Saison», so Büchel.

Der Bodenseepegel ist wieder auf Normalstand

Ganz anders nehmen die Umweltämter der Ostschweizer Kantone die Situation wahr. Am Bodensee beispielsweise ist man froh um den Regen, denn der Pegel des Sees hat sich seit Anfang April um 70 cm gehoben. Damit liegt er jetzt mit 396,02 Metern über Meer 30 Zentimeter über dem Mittelwert. «Dieser Anstieg ist normal und zwischen Mai und Juli zu erwarten.», sagt Ulrich Göttelmann, Hydrologe beim Thurgauer Amt für Umwelt. «Es ist weder zu viel noch zu wenig Wasser.» Er betont auch, dass keine Hochwassergefahr bestehe.

Der Pegelanstieg, erklärt Göttelmann, sei um diese Zeit normalerweise zum grössten Teil der Schneeschmelze zu verdanken. Weil dieses Jahr der Schnee im Gebirge eher spärlich gefallen sei, gebe es zwar kaum Schmelzwasser. Aber: «Der regenreiche April hat die Schneeärme abgefedert und geholfen, den Bodensee-Pegel wieder in den Normalbereich zu heben.»

Grundwasser wieder aufgefüllt

Ähnlich sehen es die Ostschweizer Kantone mit Blick auf den Grundwasserpegel. «Zurzeit zeigen fast alle Messstationen Werte über dem saisonalen Mittel an, was auf die Niederschläge der letzten Wochen zurückzuführen ist», schreibt das Bau- und Umweltdepartement des Kantons St.Gallen auf Anfrage. Auch die Kantone Thurgau, Appenzell Inner- und Ausserrhoden melden: Die Grundwassersammelstellen sind gut gefüllt. Damit ist die Ostschweiz vorerst mit genügend Wasser versorgt.