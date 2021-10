Wettbewerb Welches ist das schönste Wanderfoto? Stimmen Sie ab Wir suchen das schönste Wanderfoto! Aus über 50 Bildern haben es acht Sujets in das Endvoting geschafft.

Diesen Sommer herrschte nicht gerade Traumwetter. Unsere Leserinnen und Leser haben trotzdem ein paar schöne Stunden gefunden, um sie in der Natur zu verbringen und als Foto festzuhalten.

Wir haben in unserer Facebook-Wandergruppe nach den schönsten Wanderfotos gefragt. Rund 50 Bilder sind eingegangen. Acht haben auf Facebook am meisten Likes abgeräumt und kommen in das Endvoting.

Nun sind Sie an der Reihe: Stimmen Sie bis Dienstag, 12. Oktober, um 24 Uhr, für Ihre Favoriten ab, indem sie auf den blauen Pfeil klicken. Gefällt Ihnen eine Bild nicht, können Sie auf den roten Pfeil klicken. Je mehr Stimmen ein Foto erhält, desto weiter nach oben klettert es in der interaktiven Rangliste. Wer am Ende einen der oberen drei Plätzen belegt, gewinnt Einkaufsgutscheine von Rukka im Wert von bis zu 300 Franken.