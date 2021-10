Wettbewerb Welches ist das schönste Wanderfoto? So haben die «Tagblatt»-Leserinnen und Leser abgestimmt Aus über 50 Bildern haben es acht Sujets ins Finale geschafft. Nun stehen die Gewinnerinnen und Gewinner fest.

Diesen Sommer herrschte nicht gerade Traumwetter. Unsere Leserinnen und Leser haben trotzdem ein paar schöne Stunden gefunden, um sie in der Natur zu verbringen und als Foto festzuhalten.

Wir haben in unserer Facebook-Wandergruppe nach den schönsten Wanderfotos gefragt. Rund 50 Bilder sind eingegangen. Acht haben auf Facebook am meisten Likes abgeräumt und sind in das Endvoting gekommen.

Nun stehen die Gewinnerinnen und Gewinner fest: Andreas Hintner (1.Platz), Daniela Conte (2. Platz) und Patrik Seiler (3.Platz). Sie erhalten Einkaufsgutscheine von Rukka für 300, 200 und 100 Franken. Herzliche Gratulation!