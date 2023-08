Trockenheit Dank Regen wieder genug Reserven: Kanton St.Gallen hebt Wasserentnahmeverbot auf Die Staatskanzlei St.Gallen verkündet die Aufhebung des Wasserentnahmeverbots, welches Mitte Juli aufgrund andauernder Trockenheit verhängt wurde. Die Niederschläge in den vergangenen Tagen sorgten dafür, dass Wasserpegel und Abflussmengen wieder in der saisonalen Norm liegen.

Die Regentage hatten einen wichtigen Einfluss auf St.Galler Gewässer. Bild: Andrea Stalder

In einer Mitteilung hält die Staatskanzlei St.Gallen fest, dass aufgrund der Niederschläge in den vergangenen Tagen St.Galler Gewässer wieder mehr Wasser haben. Pegelstände der Seen seien innerhalb der saisonalen Norm, Abflussmengen sogar über dem Mittel. Die Grundwasserstände seien gestiegen, lägen aber noch nicht überall im üblichen Bereich, da das Grundwasser verzögert auf Niederschläge reagiere. Aufgrund dieser Tatsachen hebt das Amt für Wasser und Energie das Wasserentnahmeverbot aus kleineren Oberflächengewässern ab dem 10. August auf.

Dieses sei zuvor erlassen worden, da wegen der grossen kleine Bäche und Flüsse im Kanton St.Gallen fast kein Wasser mehr führten. Zum Schutz der Gewässer und ihrer Lebewesen habe das Amt für Wasser und Energie mit einer Allgemeinverfügung den Wasserbezug für den Gemeingebrauch aus kleinen Seen, Weihern, kleinen Flüssen und Bächen eingeschränkt.

«Mit Aufhebung des Wasserentnahmeverbotes dürfen für den Eigengebrauch wieder höchstens 50 Liter je Minute entnommen werden, sofern das Gewässer dadurch nicht beeinträchtigt wird», heisst es in der Mitteilung. Das Amt für Wasser und Energie beobachte die Lage der Gewässer und im Grundwasser weiter und passe die Regelungen bei Bedarf an. (SK/tal)