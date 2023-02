Wandertipp Fünf Schlösser auf den Hügeln am See – und das in nur zwei Stunden Um Staad am Bodensee findet sich eine überraschend grosse Zahl an historischen Schmuckstücken: Fünf Schlösser und ein wunderschöner Ausblick laden zu einer Wanderung vom See auf die ersten Ausläufer des Appenzellerlands ein.

Infos zur Wanderung Start: Bahnhof Staad

Ziel: Haltestelle Buriet, Thal

Strecke: 7 km

Wanderzeit: 2 h

Aufstieg: 240 m

Abstieg: 240 m

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, Wanderung nicht für Kinderwagen geeignet.

Gaststätten: Schlosshotel Wartensee (071 858 73 73) und Restaurant Steiniger Tisch (nur von März bis September: 071 888 12 05)

Öffentlicher Verkehr: Bus 305 von Buriet in Richtung Rheineck

Parkplätze: Hinter dem Bahnhof Staad

Kartenmaterial: Landeskarte: 1:25’000, Blatt: 1075 Rorschach.

1 Bahnhof Staad

Vom Bahnhof Staad gehen wir oberhalb der Gleise Richtung Rorschach. Nach wenigen Metern erreichen wir schon den Park von Schloss Wartegg.

2 Schloss Wartegg

Schloss Wartegg wurde 1557 vom Arboner Kaspar Blarer erbaut und wechselte über die Jahrhunderte häufig den Besitzer. Nachdem es einige Zeit der Fürstabtei gehört hatte, kam es im 19. Jahrhundert in den Besitz der Bourbonen. Immer wieder diente es als Rückzugsort des europäischen Adels. In der Französischen Revolution war es Unterschlupf für den geflüchteten Adel, 1919 war es Exil des österreichischen Kaiserhauses. Heute beherbergt es ein Biohotel mit Restaurant (Mo–So 11.30-22 Uhr).

3 Schloss Risegg

Durch den Schlosspark führt der Weg bergauf bis zur Wilenstrasse. Dort biegen wir links ab und folgen der Strasse bis zum Schulhaus Risegg. Dahinter biegen wir links ab und dann gleich wieder rechts. Schloss Risegg liegt voraus.

Das Schloss mit den vier markanten Ecktürmchen, das in Privatbesitz und nicht zugänglich ist, lässt sich anhand einer Inschrift auf 1605 datieren. Bereits ein halbes Jahrhundert früher wird jedoch ein Gutshof an gleicher Stelle erwähnt. Im 17. Jahrhundert kam das Schloss in die Hände des Schweizer Geschlechts Salis. Mehrfach versuchte die St.Galler Fürstabtei, den Adelshof zu erwerben, was jedoch von lokalen Bürgern verhindert wurde. Zuletzt diente es einige Jahre als Gästeunterkunft der Privatschule Institut auf dem Rosenberg.

4 Schloss Blatten

Im Hintergrund von Schloss Risegg kann man den Turm von Schloss Blatten bereits erblicken. Vor Schloss Risegg biegen wir links ins Wohnquartier und folgen einem kleinen Fussweg zur katholischen Kirche. An der Kirche vorbei erreichen wir die Thalerstrasse, auf der wir rechts abbiegen; vor uns liegt Schloss Blatten.

Darüber, ob Blatten den Titel Schloss verdient hat, lässt sich streiten. Das alte Gebäude ist seit vielen Jahren in desolatem Zustand; etwas frische Farbe, die an zwei Seiten aufgetragen wurde, kann über die Baufälligkeit nicht hinwegtäuschen. Eine Inschrift über dem Eingang verweist auf die Errichtung im Jahr 1696, möglicherweise diente ein Vorgängerbau als Wirtschaftsgebäude von Schloss Risegg. Wer sich den Abstecher zu Schloss Blatten sparen möchte, kann vor Schloss Risegg den kleinen Fussweg nach rechts nehmen und landet im Jönli, wo die Wanderung weitergeht.

5 Schloss Wartensee

Wir folgen der Thalerstrasse und biegen bei nächster Gelegenheit wieder rechts auf die Wilenstrasse ab. Bevor wir wieder zum Schulhaus Risegg kommen, gehen wir links ins Jönli. Wir folgen dem Strassenverlauf, bis wir die Autobahn überqueren können. Den Wanderwegweiser, der hinter der Brücke nach links zeigt, ignorieren wir und biegen bei nächster Gelegenheit zwischen den Bauernhöfen links ab. Nach wenigen Metern führt eine unscheinbare Treppe die Wiese hoch. Ab hier wird der Weg steil und gutes Schuhwerk notwendig.

Wir wandern die Wiese hinauf, links vorbei am Campingplatz Windegg, und erreichen eine kleine Brücke, auf der wir die Gleise der Rorschach-Heiden-Bahn überqueren. Die Wirtschaft Windegg bleibt leider aufgrund der Pensionierung der Inhaber geschlossen. Einkehren kann man dafür wenige Meter weiter in Schloss Wartensee (Mo–So bis 21 Uhr).

Schloss Wartensee ist das älteste der Schlösser im Umkreis von Staad: Der Wohnturm wurde 1243 von Ritter Heinrich errichtet. Vom 14. bis ins 18. Jahrhundert gehörte die Schlossanlage der Familie Blarer, die sie umfangreich ausbaute. Im 19. Jahrhundert wurde der Bau schliesslich neugotisch überprägt. Seit 2013 ist es als Schlosshotel in den Händen einer privaten Trägerschaft.

6 Schloss Greifenstein

Von Schloss Wartensee folgen wir den Wanderwegweisern zum Buechstig. Hinter der ersten Rechtskurve können wir links auf den Wanderweg durch den Wald abbiegen, um dem Verkehr auszuweichen. Nachdem wir einige hundert Meter weiter wieder auf der Strasse angekommen sind, folgen wir dem Verlauf bis zum Nagelstein, der Passhöhe zwischen Staad und Thal. Wir überqueren die Thalerstrasse und erklimmen auf der anderen Seite den «Steinigen Tisch», den Hügelrücken zwischen Staad und Thal. Schloss Greifenstein liegt zwar direkt am Weg, kann dennoch übersehen werden, da es hinter einer mächtigen Umfassungsmauer liegt.

Schloss Greifenstein wurde in den 1560er-Jahren von Dorothea von Watt und Laurenz Zollikofer erbaut. Er war ein reicher Kaufmann, sie die Tochter des St.Galler Reformators Vadian. Wie viele herrschaftliche Gebäude an Bodensee und Rhein diente es der städtischen Elite als Repräsentationsgebäude und Wertanlage. Als solches war es Landsitz und Wirtschaftshof in einem.

Der malerische Blick vom Steinigen Tisch: Schloss Greifenstein im Vordergrund, hinten der Staader Ortsteil Buchen mit den Schlössern Risegg und Blatten. Bild: Jochen Tempelmann

7 Über den Steinigen Tisch

Auch ohne Schlösser ist das letzte Stück der Wanderung malerisch: Nach links blicken wir über den Bodensee, zur rechten Seite fallen die steilen Sandsteinklippen über den Rebbergen von Thal ab. Kurz bevor wir das Restaurant Steiniger Tisch (Mi–So bis 21 Uhr, im Winter geschlossen) erreichen, ermöglicht eine Aussichtsplattform den Blick über den Abgrund. Am Restaurant vorbei führt der Weg weiter entlang des Hügelrückens, ehe wir nach einem letzten steilen Abstieg durch den Wald das Ende der Wanderung in Buriet erreichen.

8 Bushaltestelle Buriet

In nächster Nähe zur Einbiegung in die Hauptstrasse fährt stündlich ein Bus nach Rheineck. Wer nicht warten möchte, erreicht den Bahnhof entlang der unspektakulären Hauptstrasse in 20 Minuten.