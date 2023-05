Wandern, Essen, Erleben Die Ostschweiz erleben: 9 Tipps fürs Wochenende – und weitere Freizeitideen auf «Berg und Beiz» Ob als verlängertes Auffahrtswochenende oder einfach so: In der Ostschweiz kann man einiges unternehmen. Neun Ideen für jeden Geschmack.

Ob Wanderung im Appenzellerland, Restauranttipp im Rheintal oder Ausflug an den Bodensee: Die Ostschweiz bietet zahlreiche Freizeitaktivitäten. Bilder: Ralph Ribi, Benjamin Manser, PD

Auf dieser Etappe des Rheintaler Höhenwegs kommt man an manchem Rebberg vorbei. Bild: Jolanda Riedener (9. 5. 2021)

Unbestritten: Der Alpstein ist das Wandergebiet der Ostschweiz. Säntis, Hoher Kasten, Kronberg – wunderschön. Doch gerade jetzt, da zum Teil noch Schnee liegt, kann man gut und gerne ins Rheintal ausweichen.

Der Rheintaler Höhenweg erstreckt sich über sechs Etappen von Rorschach bis Sargans. Zum Beispiel die Strecke von Berneck bis Altstätten zeichnen Reben, Schlösser und eine eindrückliche Bergwelt aus. Etwa vier Stunden sollte man für die Etappe einplanen. Man folgt den Wegweisern mit der Nummer 86 während 13 Kilometern. Vom Begriff Höhenweg sollte man sich nicht irritieren lassen – man überwindet immerhin 600 Höhenmeter.

Der Weg führt vorbei an typischen Appenzeller Bauernhäusern. Bild: Benjamin Manser (15. 11. 2020)

Durchs kulturell und landschaftlich einzigartige Appenzellerland gelangt man auf dieser Wanderung: Der Appenzeller Weg ist eine alte Pilgerroute und führt mit wechselnder Aussicht von Osten nach Westen durchs Appenzellerland. Unterwegs passiert man stille Kapellen, grosse und kleine Flussläufe, typische Bauernhäuser und gastfreundliche Wirtshäuser.

In drei Etappen folgt man dem Wegweiser mit der Nummer 44. Die Tour lässt sich beliebig verlängern oder verkürzen. Offizieller Start ist Rankweil (Österreich). Von hier aus geht es 28 Kilometer bis nach Appenzell. Die zweite Etappe führt nach Urnäsch (13 km), die dritte nach St.Peterzell (11 km).

Man kann aber gut auch in Eggerstanden oder Steinegg starten und bis Gonten oder Jakobsbad wandern. Oder man geht in entgegengesetzte Richtung ab Schönengrund bis Urnäsch (2 h). Von dort kann man die Tour nach Lust und Laune bis Appenzell verlängern (zusätzliche 3,5 h).

Die Seelinie ist ideal, um die Wanderung abzukürzen. Bild: Ralph Ribi

Die Route von Kreuzlingen nach Romanshorn weckt Feriengefühle, wandert man hier doch stets dem See entlang. Der Bodensee-Uferweg ist mit der Nummer 919 ausgeschildert und rollstuhlgängig, deshalb auch für Familien mit Kinderwagen geeignet. Für die Route von 23 Kilometern benötigt man zu Fuss etwa 5,5 Stunden.

Sollten die Beine schlappmachen, das Wetter umschlagen oder die Kinder reklamieren: Die Seelinie führt ebenfalls entlang des Wanderwegs und lädt bequem zum Einsteigen – ob in Landschlacht, Güttingen oder Uttwil.

Sascha Beilke vom Restaurant Burg in Au. Bild: PD

Da schon der Wandertipp durchs Rheintal führt, kann man auch gleich zum Einkehren in Au einen Stopp einlegen. Etwa im geschichtsträchtigen Restaurant Burg. Die «Burg» ist über 400 Jahre alt, der Kern des historischen Gebäudes wurde im Jahr 1619 erbaut. Seither wurde das Gasthaus immer wieder erweitert und mit Terrasse und Weinkeller ausgestattet.

Sascha Beilke verleiht hier Klassikern einen besonderen Dreh. Das «Gault-Millau»-Lokal verfügt über 13 Punkte und besticht durch Qualität, gemütliches Ambiente und einen Blick übers St.Galler Rheintal. Beilke ist nicht nur ein hervorragender Koch, sondern auch ein sympathischer Gastgeber und diplomierter Biersommelier.

Emil Manser arbeitet auch nach der Übernahme durch Maria Koch und Marcel Brülisauer an der Front. Bild: Karin Erni

Traumaussicht und Fleisch vom eigenen Hof: Das Restaurant Eggli ist legendär. Bekannt ist die Beiz nicht zuletzt wegen den Hochlandrindern, von denen das Fleisch direkt dem Teller kommt. Besitzer «Eggli»-Emil Manser hat das Gebäude mit den 10 Hektaren Land an Maria Koch-Räss und Marcel Brülisauer verkauft. Die neuen Besitzer wollen den Betrieb in ähnlichem Sinn weiterführen. Künftig soll aber ein Neubau das alte «Eggli» ersetzen.

Bis dahin kann man aber noch eine Weile in der bestehenden, seit Mittwoch neu eröffneten Beiz einkehren. Vielleicht gibt es Kaffee und hausgemachten Kuchen sogar bei Sonnenschein auf der Terrasse.

Statt im Restaurant essen: Über dem Feuer lässt es sich hervorragend selber kochen. Bild: José R. Martinez

Es muss nicht «Gault-Millau»-Niveau sein, auch ein feines Essen von der Brätelstelle macht glücklich. In der Ostschweiz gibt es zahlreiche schöne Feuerstellen. Auch im Kanton Thurgau gibt es einige, bei denen es sich gut verweilen lässt.

Die Ruine Castell Tägerwilen. Bild: Ralph Ribi

Zum Beispiel die öffentliche Feuerstelle der Ruine Castell in Tägerwilen . Den Grillplausch kann man mit der Besichtigung der Ruine verbinden, die zu jeder Zeit öffentlich zugänglich ist. Der Aussichtsturm ist unter der Woche und jedes erste ganze Wochenende im Monat von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am Fuss des Burghügels befindet sich Feuerholz im dafür aufgestellten Häuschen.

Ein junger Steinbock im Wildpark Peter und Paul. Bild: Raphael Rohner

Der Wildpark Peter und Paul in St.Gallen ist eine Institution und zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. 1892 eröffnete der Park mit 32 Tieren. Darunter zwölf Rothirsche, acht Damhirsche, vier Rehe, fünf Gämse, acht Murmeltiere und zwei Feldhasen. Im Wildpark wurden Steinböcke gezüchtet, was den Grundstein zur Wiederansiedlung der Art in der Schweiz legte.

Neben Steinbock, Luchs und Wildkatze gibt es mehrere Hirscharten zu sehen: Sikahirsche, Rothirsche und Damhirsche. Auch an Gämsen, Wildschweinen und Murmeltieren erfreuen sich die Besucherinnen und Besucher.

Das Mineralheilbad Unterrechstein bei Heiden. Bild: Daniel Ammann

Das Appenzeller Heilbad in Unterrechstein ist überschaubar. Genau das macht dessen Charme aus – so kann man sich als Besucherin oder Besucher noch besser entspannen. Neben der Bäderlandschaft, zu der auch das Aussenbecken inklusive Massagedüsen gehört, verfügt das Heilbad über eine Kräutersauna, eine Aussensauna und ein Sole-Dampfbad.

Das Schweizer Mosterei- und Brennereimuseum (Momö) befindet sich in Arbon. Bild: Reto Martin

Arbon liegt im Zentrum des bedeutendsten Schweizer Mostobstgebietes. Im Momö, dem Schweizer Mosterei- und Brennereimuseum, können die Besucherinnen und Besucher Interessantes über das Mostereihandwerk erfahren. Die Ausstellung erkunden die Gäste auf eigene Faust. Im Garten, Bistro und Saftladen gibt es die Produkte von Möhl auch zum Probieren.

