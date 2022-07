Walenstadtberg 300 Meter in die Tiefe gestürzt: 31-jähriger Tourist beim Basejumping in Walenstadt tödlich verunglückt Am Samstagabend ist auf Höhe «Tieregg» ein 31-jähriger Basejumper abgestürzt. Der in Dubai wohnhafte Ukrainer wurde dabei tödlich verletzt. Er hielt sich als Tourist in der Schweiz auf.

Die Rega im Einsatz: Der Arzt konnte nur noch den Tod des 31-jährigen Touristen feststellen. Symbolbild: KEYSTONE

In der Gemeinde Walenstadtberg ereignete sich am Samstagabend ein tödlicher Unfall, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung.

Ein 31-jähriger Basejumper sei ab dem Startplatz «Sputnik» in Richtung Walenstadt gesprungen. Im Bereich «Tieregg» prallte er laut Mitteilung an die dortigen Naturhindernisse und stürzte anschliessend zirka 300 Meter in die Tiefe. Bei dem Mann habe es sich um einen in Dubai sesshaften Ukrainer gehandelt. Er hielt sich laut Kantonspolizei in der Schweiz als Tourist auf.

Der Arzt der aufgebotenen Rega habe nur noch den Tod des 31-Jährigen feststellen können. Angehörige der Kantonspolizei St.Gallen und deren Spezialisten der Alpinen Einsatzgruppe seien an den Unglücksort ausgerückt. (pd)