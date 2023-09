Wahlpodium Am 22. Oktober 2023 werden die Karten neu gemischt und der Nationalrat gewählt Welche Partei vertritt die Interessen der Wählerinnen und Wähler am besten? Die Kandidierenden Claudia Friedl, Franziska Ryser, Andreas Bisig, Nicolo Paganini, Marcel Dobler und Mike Egger stellen sich während dem Podium am 26. September 2023 in der Olma Moststube kritischen Fragen.

Podiumsdiskussion Nationalratswahlen Bild: ZVG

Wahlpodium: Wer schafft es in den Nationalrat?

Am 22. Oktober gilt es ernst: Die Karten werden neu gemischt. Wer schafft es in den Nationalrat? Welche Partei vertritt die Interessen der Wählerinnen und Wähler am besten? Mike Egger (SVP), Marcel Dobler (FDP), Nicolo Paganini (Mitte), Claudia Friedl (SP), Franziska Ryser (Grüne) und Andreas Bisig (GLP) stellen sich kritischen Fragen und sagen, was sie selber und vor alle ihre Partei in der zu Ende gehenden Legislatur erreicht haben und wofür sie einstehen.



Kandidierende Teilnehmer

• Franziska Ryser (Grüne/bisher)

• Claudia Friedl (SP/bisher)

• Andreas Bisig (GLP)

• Nicolo Paganini (Die Mitte/bisher)

• Marcel Dobler (FDP/bisher)

• Mike Egger (SVP/bisher)

Moderation

Stefan Schmid, Chefredaktor St.Galler Tagblatt

Jürg Ackermann, Stv. Chefredaktor St.Galler Tagblatt



Details zum Podium

• Datum: 26. September 2023

• Türöffnung: Ab 18.30 Uhr, mit Bratwurst, Bürli und Getränk

• Beginn: 19.30 Uhr

• Ort: Moststube, Olma Halle 5, Jägerstrasse, 9000 St.Gallen

• Infos: Das ist eine öffentliche Veranstaltung und benötigt keine Anmeldung.