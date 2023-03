Wahlkampf Zweiter Ständeratswahlgang: IHK St.Gallen-Appenzell unterstützt Esther Friedli Die Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell (IHK) empfiehlt nach dem Rückzug von Susanne Vincenz-Stauffacher im zweiten Ständeratsersatzwahlgang Esther Friedli (SVP) zur Wahl. Im ersten Wahlgang hatte die IHK ausschliesslich die FDP-Kandidatin unterstützt.

Im zweiten Wahlgang um den Sitz im Stöckli empfiehlt die IHK trotz Uneinigkeiten in Sachen Europapolitik SVP-Nationalrätin Esther Friedli. Bild: Arthur Gamsa

Die Würfel sind gefallen: Für den zweiten Ständeratsersatzwahlgang empfiehlt die Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell (IHK) SVP-Kandidatin Esther Friedli zur Wahl. Am Montag hatte die IHK noch mitgeteilt, dass sie gegenwärtig «alle möglichen Optionen» prüfe.

Am 30. April wollen nebst Esther Friedli (SVP) die Sozialdemokratin Barbara Gysi und der parteilose Eggersrieter Lukas Alder den Sprung in den Ständerat schaffen. Der Überraschungskandidat bleibt der grosse Unbekannte in der Nachfolge um den Sitz von Paul Rechsteiner (SP); sämtliche Kontaktversuche dieser Zeitung lässt er unbeantwortet.

Unterschiedliche Ansichten im Europadossier

Die IHK St.Gallen-Appenzell setzte sich für einen attraktiven Lebensraum und starken Wirtschaftsstandort Ostschweiz ein. «Diese Haltung wird von der bürgerlichen Kandidatin Esther Friedli vertreten», schreibt die IHK in einem Communiqué am Donnerstag. Weiter heisst es:

«Ihre wirtschaftspolitischen Positionen wie Eigenverantwortung, Unternehmertum, liberaler Arbeitsmarkt, die Rolle des Staates und ein steuerlich attraktives Umfeld stimmen mit den Überzeugungen der IHK überein.»

Daher werde die Kandidatin der SVP den Kanton St.Gallen gewinnbringend vertreten, ist die IHK überzeugt.

Doch die IHK erwähnt in ihrem Schreiben auch die unterschiedlichen Ansichten in Bezug auf das Europadossier. Diese Uneinigkeit hatte in der Vergangenheit für Knatsch bei den St.Galler Bürgerlichen gesorgt.

«Ein zentrales Anliegen der IHK ist eine wirtschaftsfreundliche Beziehung zu unserem wichtigsten Handelspartner, der EU», hält die IHK in ihrer Medienmitteilung weiter fest. Sie betont: «Friedlis Narrativ einer übervorteilenden EU zulasten der Schweiz entspricht nicht der Haltung der IHK.»

Die Handelsbeziehungen gelte es gemeinschaftlich mit den europäischen Partnern voranzutreiben, um so der exportorientierten Ostschweizer Wirtschaft einen rechtssicheren und tragfähigen Zugang zur EU sicherzustellen, so die IHK. Und betont:

«Die IHK erwartet von Esther Friedli daher, dass sie einen sachlichen, den Wirtschaftsstandort und Werkplatz Schweiz stärkenden Kurs im Europadossier unterstützt.»