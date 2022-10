Wahlkampf «Ich lebe die Vereinbarkeit von Beruf und Familie»: Susanne Vincenz-Stauffacher will für FDP in den Ständerat – und wirbt um Stimmen der Mitte Der Vorstand der FDP St.Gallen schickt Susanne Vincenz-Stauffacher ins Rennen um den frei werdenden Ständeratssitz. Mit dieser Nominierung haben alle grossen St.Galler Parteien ihre Kandidaturen bekanntgegeben. Die St.Galler Mitte will im November entscheiden, ob sie die Freisinnige unterstützt.

Susanne Vincenz-Stauffacher wurde an der Medienkonferenz der FDP vom Mittwoch einstimmig zur Nomination vorgeschlagen. Bild: Arthur Gamsa

Kaum hat das Ständeratsrennen begonnen, gibt sich die St.Galler als Meisterin des Spannungsbogens. Die Freisinnigen hatten am Mittwochmorgen ins St.Galler Hotel Walhalla zur Pressekonferenz eingeladen – und schelmisch drei Fotos auf der Einladung platziert.

Zuerst darf also Nationalrat Marcel Dobler sagen, dass er sich die «reizvolle Aufgabe als Ständerat» sehr gut vorstellen könnte. Auch Regierungsrat Marc Mächler betont, dass ihn das «spannende und wichtige Amt» reizen würde. Doch beide Männer verzichten nach reiflicher Überlegung – «derzeit». Worauf Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher schliesslich die Katze aus dem Sack lässt und sagt: «Ich melde meine Kandidatur als Ständerätin an.» Ihre Partei empfiehlt sie einstimmig, die FDP-Delegierten entscheiden am 16. November.

Nach dieser dramaturgischen Pirouette sitzt Vincenz-Stauffacher strahlend vor der Medienschar. Flankiert von den beiden Parteikollegen, hinter ihr die Schweizer und St.Galler Fahne. Daneben das Parteibanner mit dem Aufruf «FDP wählen!». Und die Hoffnung: «Gemeinsam weiterkommen.»

Umweltpolitikerin und Vertreterin von Frauenanliegen

Sie bewerbe sich mit Freude und Begeisterung, aber auch mit Achtung und Demut vor dem hohen Amt, sagt Susanne Vincenz-Stauffacher. Als St.Gallerin mit Leib und Seele bringe sie einen gut gefüllten Rucksack für die Kandidatur mit. Die 55-Jährige wurde 2019 in den Nationalrat gewählt und hat sich in Bern schnell einen Namen gemacht. Sie sitzt in der einflussreichen Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie, ist seit 2020 Präsidentin der FDP Frauen Schweiz und hat erfolgreich die Volksinitiative für die Individualbesteuerung lanciert.

Vincenz-Stauffacher wird in der Öffentlichkeit vor allem als Umweltpolitikerin und als Vertreterin von Frauenanliegen wahrgenommen. Sind sie denn auch zentral in ihrer Bewerbungsrede. Sie sagt:

«Ich lebe die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.»

Und erwähnt ihre erwachsene Tochter Lisa, die auch anwesend ist. Eine gute Vereinbarkeit sei Teil einer fortschrittlichen Wirtschaftspolitik. Es sei ein probates Mittel gegen den Fachkräftemangel, wenn gut ausgebildete Frauen dem Arbeitsmarkt erhalten bleiben.

Die FDP-Ständeratskandidatin erwähnt auch die aktuelle Energiekrise. Sie werde sich weiterhin für Versorgungssicherheit im Energiebereich einsetzen, aber auch für den «notwendigen Umbau» hin zu erneuerbaren Energieträgern. Gleichzeitig verweist Vincenz-Stauffacher auf ihr liberales Grundmantra, eine lange Liste mit Bulletpoints für eine «florierende und zukunftsfähige Schweiz»: schlanke Rahmenbedingungen für Gewerbe und Industrie, gute Auslandsbeziehungen für die hiesige Exportwirtschaft, eine Sozialpolitik, die auf Eigenverantwortung setzt.

Gegen Verbote und Bevormundung

Mit der Nominierung von Susanne Vincenz-Stauffacher haben alle grossen St.Galler Parteien ihre Kandidatinnen für die Ständeratswahlen vom 12. März 2023 bekanntgegeben. Die SP steigt mit Barbara Gysi ins Rennen, die SVP mit Esther Friedli und die Grünen mit Franziska Ryser. Damit könnte es zu einer reinen Frauenwahl kommen. Die kleinere GLP prüft zurzeit noch eine «mögliche Kandidatur».

Auf die Frage, wie sich gegen die Kandidatinnen von links und rechts inhaltlich abgrenzen wolle, sagt Susanne Vincenz-Stauffacher: «Ich will mich nicht bewusst abgrenzen, sondern meine Positionen in den Ring werfen.»

Dann ergänzt sie: In der Energie- und Klimapolitik vertrete sie durchaus Positionen, welche die linke Seite bereits im vergangenen Wahlkampf positiv aufgenommen habe. Sie gehe jedoch ganz anders an die Lösungsfindung heran, betont Vincenz-Stauffacher. Linke Rezepte setzten vor allem auf Verbote und Bevormundung. «Das teile ich absolut nicht.» Und wenn man nach rechts schaue, sei sie gerade in gesellschaftspolitischen Fragen sehr viel liberaler unterwegs.

FDP wirbt um Stimmen der Mitte

Die Ausgangslage für den Wahlkampf mit vier profilierten Nationalrätinnen von links bis rechts ist spannend. Die Ersatzwahl wird wohl ein Marathon werden. Denn es wird kaum einer Partei im ersten Wahlgang schon gelingen, den Sitz im Stöckli zu erobern. Zentral ist deshalb die Frage, wen die St.Galler Mitte zur Wahl empfehlen wird. Sie kann sich als Königsmacherin entspannt zurücklehnen, mit dem wieder kandidierenden Beni Würth ist ihr Ständeratssitz so gut wie gesichert.

«Ob und wen die Mitte SG im ersten Wahlgang unterstützen wird, werden wir im Verlauf des Novembers bekanntgeben», sagt Parteipräsidentin Franziska Steiner-Kaufmann. Man sei zurzeit in internen Abklärungen und Erwägungen und tausche sich auch mit anderen Parteien aus.

Derweil formuliert FDP-Vizepräsident Sven Bradke eine fast schon schüchterne Wahlempfehlung für die «gute Kandidatin». Zwar könne man in der Politik nie etwas voraussetzen. Allerdings wisse man ja schon, wie die FDP-Ständeratskandidatin politisiere. Deshalb könnte die Mitte sie durchaus unterstützen. Dazu Vincenz-Stauffacher: «Ich würde mir das wünschen.»