Wahlkampf «F*ck uf d Esther Friedli»: Rapper beleidigen die SVP-Ständeratskandidatin auf SRF – Barbara Gysi teilt das Video Im SRF-Format «Bounce Cypher» vom 20. April 2023 hat das Rapduo «Projekt ET» gegen SVP-Ständeratskandidatin Esther Friedli geschossen. Ihre Kontrahentin Barbara Gysi verbreitete das Video, wie die «Weltwoche» am Sonntag berichtete. SRF hält sich abseits und verweist auf die Kunstfreiheit.

«Picobello zwangsgebührenfinanziert», schreibt die «Weltwoche» am Sonntag über das SRF-Format «Bounce Cypher». «Jeder und jede von uns darf das mitfinanzieren.» Der ironische Unterton gilt konkret dem Auftritt des St.Galler Rapduos «Projekt ET» an der diesjährigen Ausgabe. In ihrem Live-Rap schiessen die Ostschweizer Musiker gegen SVP-Ständeratskandidatin Esther Friedli. Die fragliche Passage im Wortlaut:

«Schtande für die Gegend wie e Barbara Gysi, Sanggalle zeig Haltig und fuck uf d Esther Friedli!»

Die diffamierende Passage im Video. Video: Youtube

Dass Künstlerinnen und Künstler ihre politischen Ansichten vor aller Augen ausbreiten, ist nichts Ungewöhnliches. Kritischer beäugt werden dürfte in diesem Fall eher, dass Esther Friedlis Kontrahentin im Wahlkampf um den Einzug ins Stöckli, Barbara Gysi, das Video in den sozialen Medien geteilt hat.

Gysi sagt auf Anfrage von «20 Minuten», sie verstehe, dass sich «Leute vor den Kopf gestossen fühlen». Sie kenne einen der beiden Rapper und habe ihn schon bei anderer Gelegenheit gehört.

SRF sieht kein Problem beim Auftritt

Bei SRF sehe man die verbale Entgleisung gelassen, schreibt «20 Minuten» weiter. Auf deren Anfrage sagt Alpcan Özkul, Leiter bei SRF «Bounce», die Cypher sei ein «offenes Zusammentreffen von rund hundert Rapperinnen und Rappern aus unterschiedlichen Szenen» und bilde einen Ausschnitt der Schweizer Rap-Kultur ab.

Ausserdem verweist er darauf, dass man die Texte am Live-Event zum ersten Mal höre. Man möchte nicht zensieren, zeige aber vor den Videos jeweils eine Triggerwarnung. Dort werde festgehalten, dass «die Texte allein der Ansicht der Künstlerinnen und Künstler entsprechen und der künstlerischen Freiheit unterliegen».

Beschwerden seien bisher keine eingegangen, zitiert «20 Minuten» Özkul. «Und mit Frau Friedli hatten wir keinen Kontakt.» Das Video werde ausserdem als mit den publizistischen Leitlinien vereinbar eingestuft, weshalb eine Löschung laut Özkul kein Thema ist. (mlb)