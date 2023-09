Wahlen St.Galler Parteipräsidenten im Interview – heute Walter Gartmann: «Ich würde die Asylunterkünfte in jene Kontinente auslagern, wo die Asylanten herkommen» Zwölf Sitze stehen dem Kanton St.Gallen im Nationalrat zu, zwei im Ständerat. Diese teilen sich heute SVP, Mitte, FDP, SP, Grüne und Grünliberale. Wie ticken deren Präsidentinnen und Präsidenten? Wir fühlen ihnen auf den Zahn.

In Wahlzeiten ein gefragter Interviewpartner: Walter Gartmann, Präsident der St.Galler SVP. Bild: Michel Canonica

Alle vier Jahre wird in Bern abgerechnet. Dann stehen auch sie im Rampenlicht: die Präsidentinnen und Präsidenten der St.Galler Parteien. Wir wollen erfahren, wo sie Defizite des Kantons orten, was sie umtreibt und was ihr Blut in Wallung bringt. Den Auftakt macht heute: Walter Gartmann, SVP-Präsident und Nationalratskandidat.

Woran leidet der Kanton St.Gallen am meisten?

Unser Kanton darf ruhig etwas mehr Leidenschaft für eine lohnende Zukunft entwickeln. Auch ein erfolgreicher Sportler leidet im Training für einen siegreichen Wettkampf. St.Gallen ist top und hat Strahlkraft über unsere Landesgrenzen hinaus – was man oft vergisst und zu wenig zeigt.

Braucht die Stadt St.Gallen einen weiteren Autobahnanschluss? Was ist Ihre Alternative?

Ja. Ein neuer Anschluss bringt Entlastung, weniger Lärm und mehr Sicherheit für die Stadt. Was ist die Alternative? Es gibt keine. Jede grössere und kundenorientierte Stadt gewinnt, wenn sie mit dem ÖV und dem Strassenverkehr gut erschlossen ist. Vergessen wir in diesem Zusammenhang nicht, dass auch der ÖV die Strassen nutzt und von gut fliessendem Verkehr profitiert.

Auf welche erneuerbaren Energien soll der Kanton setzen?

Auf einen Strom-Mix von Wasserkraft, Solarenergie und Holzkraftwerken sowie Energierückgewinnung in grösseren Industrien und Gebäuden.

Welchen Kanton soll sich St.Gallen zum Vorbild nehmen? Und warum?

Messen sollte man sich immer an erfolgreichen Kantonen. Vielleicht wäre ein Ziel, dass man vom Nehmer-Kanton zum Geber-Kanton werden könnte. Nach den Vorbildern Schwyz, Obwalden, Nidwalden. Es gibt aber auch Kantone, welche geografisch in einer noch schwierigeren Situation als unser Ringkanton sind. Etwa Graubünden. Auch ein Nehmer-Kanton, der sich aber mit seiner schlanken Verwaltung immer wieder gut positioniert und sich erfolgreich im Gesundheitswesen, Tourismus, Hightechbereich und in der Industrie behauptet.

Welches wird Ihr erster Vorstoss sein, wenn Sie nach Bern gewählt werden?

Schweizer Asylunterkünfte und Hilfszentren in jene Kontinente auslagern, wo die Asylanten herkommen. Es gibt dort immer Länder, welche Platz und genug Sicherheit bieten können, um würdige Auffangstationen und Unterkünfte für Flüchtlinge zu betreiben.

Wölfe, Schneekanonen oder Flugscham: Was bringt Sie auf die Palme?

Nicht regulierte Wölfe, welche keine Scheu vor Menschen mehr haben.

Tempo 30, SUVs oder Olma-Subventionen: Was geht gar nicht?

Tempo 30 auf Kantonsstrassen geht nicht! Tempo 30 für Wohnquartiere passt!