Wahlen St.Galler Parteipräsidenten im Interview – heute Raphael Frei: «Die zunehmende Polemik bringt uns ab und zu auf die Palme» Zwölf Sitze stehen dem Kanton St.Gallen im Nationalrat zu, zwei im Ständerat. Diese teilen sich heute SVP, Mitte, FDP, SP, Grüne und Grünliberale. Wie ticken deren Präsidentinnen und Präsidenten? Wir fühlen ihnen auf den Zahn.

Während der Herbstsession des St. Galler Kantonsparlaments: Raphael Frei, Präsident der St.Galler FDP und Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Alle vier Jahre wird in Bern abgerechnet. Dann stehen auch sie im Rampenlicht: die Präsidentinnen und Präsidenten der St.Galler Parteien. Wir wollen erfahren, wo sie Defizite des Kantons orten, was sie umtreibt und was ihr Blut in Wallung bringt. Heute: Raphael Frei, FDP-Präsident und Kantonsrat.

Woran leidet der Kanton St.Gallen am meisten?

Der Kanton St.Gallen leidet nicht, aber es gibt diverse Herausforderungen anzupacken. In den kommenden Jahren müssen insbesondere die Steuern gesenkt, Bürokratie bekämpft, Bildung und Innovation gestärkt, Sicherheit garantiert, die Energieversorgung ausgebaut und die Spitallandschaft weiterentwickelt werden.

Braucht die Stadt St.Gallen einen weiteren Autobahnanschluss? Was ist Ihre Alternative?

Ja! Die FDP stellt den Präsidenten der IG Engpassbeseitigung und setzt sich an vorderster Front für dieses zukunftsweisende Projekt ein. Dieses bringt der Stadt die längst wichtige Verkehrsentlastung, verhindert den Verkehrskollaps und kanalisiert den Verkehr unterirdisch. Die Lebensqualität, insbesondere in den Quartieren, wird damit massiv erhöht.

Auf welche erneuerbaren Energien soll der Kanton St.Gallen setzen?

«Mehr Strom, weniger Polemik» – unter diesem Motto machen wir uns konsequent für eine sichere Energieversorgung stark. Wir stehen hinter dem Ausbau der Wasserkraft (z. B. Rheinkraftwerk), der Realisierung von sinnvollen Windkraft- und Solarprojekten sowie der Nutzung weiterer Energiequellen. Die Schweiz braucht einen sicheren Strommix.

Welchen Kanton soll sich St.Gallen zum Vorbild nehmen? Und warum?

Unser schöne Kanton St.Gallen ist einzigartig und muss sich keinen anderen zum Vorbild nehmen. Nichtsdestotrotz steht die FDP für stetige Weiterentwicklung ein, um unseren Kanton als Wohn- und Arbeitsraum noch attraktiver zu machen. Wir sind gegen linke Umverteilung, grüne Verbotskultur und konservativen Stillstand.

Sie sind der einzige Parteipräsident, der nicht für den Nationalrat kandidiert. Dennoch die hypothetische Frage. Was wäre ihr erster Vorstoss in Bern?

Wir brauchen endlich eine Regulierungsbremse! Durch Überregulierung und Bürokratie werden Wirtschaft und Bevölkerung stark belastet. Insbesondere bei einer drohenden Rezession in Europa gilt es dem entgegenzuwirken. Dafür braucht es mehr FDP im Stände- und Nationalrat.

Wölfe, Schneekanonen oder Flugscham: Was bringt Sie auf die Palme?

Die FDP bringt wenig aus der Ruhe, denn wir sind uns bewusst, dass wir Herausforderungen mit unserer politischen Arbeit erfolgreich angehen können – und das bereits seit 175 Jahren. Trotzdem bringen uns die zunehmende Polemik ab und zu auf die Palme, denn für uns stehen konkrete Lösungen im Zentrum.

Tempo 30, SUVs oder Olma-Subventionen: Was geht gar nicht?

Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen: Die FDP wehrt sich als treibende Kraft gegen dieses schädliche Vorhaben. Der linksgrünen Ideologie, den motorisierten Individualverkehr bei jeder Gelegenheit anzugreifen, treten wir bestimmt entgegen. Wir stehen für ein intelligentes Mit- und Nebeneinander aller Verkehrsmittel.