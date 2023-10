Wahlen St.Galler Parteipräsidenten im Interview – heute Franziska Steiner: «Olma-Subventionen sollten maximal mit Tempo 30 angegangen werden» Zwölf Sitze stehen dem Kanton St.Gallen im Nationalrat zu, zwei im Ständerat. Diese teilen sich heute SVP, Mitte, FDP, SP, Grüne und Grünliberale. Wie ticken deren Präsidentinnen und Präsidenten? Wir fühlen ihnen auf den Zahn.

Franziska Steiner-Kaufmann, Präsidentin der St.Galler Mitte. Bild: zvg

Alle vier Jahre wird in Bern abgerechnet. Dann stehen auch sie im Rampenlicht: die Präsidentinnen und Präsidenten der St.Galler Parteien. Wir wollen erfahren, wo sie Defizite des Kantons orten, was sie umtreibt und was ihr Blut in Wallung bringt. Heute: Franziska Steiner-Kaufmann, Mitte-Präsidentin und Nationalratskandidatin.

Woran leidet der Kanton St.Gallen am meisten?

Die zunehmende Polarisierung, die von den politischen Polen befeuert wird, blockiert Lösungen in verschiedenen Bereichen. Wo kommen wir in Energie- und Umweltthemen hin, wenn links und rechts bloss ihren Ideologien nachgehen? Wir erleiden Stillstand und brauchen pragmatische Lösungen aus der Mitte.

Braucht die Stadt St.Gallen einen weiteren Autobahnanschluss? Was ist Ihre Alternative?

Auf jeden Fall. Ich sehe keine wirklichen Alternativen – die Alternative ist Entwicklungsstillstand und Verkehrschaos. Dies hemmt die Wirtschaft. Der Individualverkehr wird in absehbarer Zeit nicht abnehmen – er muss aber im Antrieb nachhaltiger werden.

Auf welche erneuerbaren Energien soll der Kanton St.Gallen setzen?

Es braucht einen Energiemix aus Sonne, Wind, Wasser und Holz.

Welchen Kanton soll sich St.Gallen zum Vorbild nehmen? Und warum?

Unser Wohlstand basiert auf dem Föderalismus. Er soll daher in den verschiedenen Disziplinen jeweils bei einem anderen Kanton etwas abkupfern. Beim Thurgau im Gesundheitswesen. Bei Graubünden rund um den Wolf. Bei Luzern bei der frühen Förderung.

Was wird Ihr erster Vorstoss sein, wenn sie nach Bern gewählt werden?

Mein erster Vorstoss läge wohl in einem meiner drei Kernbereichen Bildung, Landwirtschaft oder Familie. Ich müsste zuerst aber recherchieren, welche von meinen guten Ideen schon vor meiner Zeit eingebracht wurden und was für einen politischen Verlauf sie nahmen.

Wölfe, Schneekanonen oder Flugscham: Was bringt Sie auf die Palme?

Die Tendenz zur Polemik von links oder rechts in allen drei Bereichen.

Tempo 30, SUV oder Olma-Subventionen: Was geht gar nicht?

Olma-Subventionen sollten maximal mit Tempo 30 angegangen werden – der SUV kommt nur situativ zum Einsatz, zum Beispiel, wenn man den Karren oder eben die Olma zum Dreck rausziehen muss.