Wahlen St.Galler Parteipräsidenten im Interview – heute Daniel Bosshard: «Ich kann den Trend zu immer grösseren und schwereren Autos nicht nachvollziehen» Zwölf Sitze stehen dem Kanton St.Gallen im Nationalrat zu, zwei im Ständerat. Diese teilen sich heute SVP, Mitte, FDP, SP, Grüne und Grünliberale. Wie ticken deren Präsidentinnen und Präsidenten? Wir fühlen ihnen auf den Zahn.

In der Sommersession des Kantonsparlaments: Daniel Bosshard, Präsident der St.Galler Grünen und Nationalratskandidat. Bild: Benjamin Manser

Alle vier Jahre wird in Bern abgerechnet. Dann stehen auch sie im Rampenlicht: die Präsidentinnen und Präsidenten der St.Galler Parteien. Wir wollen erfahren, wo sie Defizite des Kantons orten, was sie umtreibt und was ihr Blut in Wallung bringt. Heute: Daniel Bosshard, Präsident der Grünen und Nationalratskandidat.

Woran leidet der Kanton St.Gallen am meisten?

Die Auswirkungen der Klimaerwärmung, die steigenden Krankenkassenprämien und der Fachkräftemangel sind auch bei uns in der Ostschweiz spürbar. Es ist dringend an der Zeit, dass die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger handeln und zukunftsfähige Lösungen umsetzen.

Braucht die Stadt St.Gallen einen weiteren Autobahnanschluss? Was ist Ihre Alternative?

Ein zusätzlicher Autobahnanschluss für St.Gallen ist nicht nötig. Neue Strassen bringen vor allem eines: mehr Verkehr. Stattdessen sollte unser Fokus auf der klimafreundlichen Mobilität liegen, indem wir sichere und attraktive Verkehrswege für den Velo- und Fussverkehr schaffen und gleichzeitig das ÖV-Angebot verbessern.

Auf welche erneuerbaren Energien soll der Kanton St.Gallen setzen?

Wir brauchen einen Mix aus verschiedenen erneuerbaren Energien. Die Wasserkraft wird dabei ein wichtiger Pfeiler bleiben. Das grösste Potenzial besteht beim Ausbau der Solarenergie. Auch bei der Windkraft gibt es Luft nach oben, sofern die Standorte naturverträglich gewählt werden.

Welchen Kanton soll sich St.Gallen zum Vorbild nehmen? Und warum?

Es ist durchaus sinnvoll, auch mal über den Tellerrand zu schauen. Es ist themenabhängig, welcher Kanton uns dabei als Vorbild dienen könnte. Unser vorrangiges Ziel sollte jedoch sein, dass St.Gallen selbst zum Vorbild für andere Kantone wird.

Was wird Ihr erster Vorstoss sein, wenn Sie nach Bern gewählt werden?

Kürzlich wurde ein mit Pflanzenkohle versetzter Asphalt entwickelt, der CO 2 bindet und als Meilenstein zu einer klimaverträglichen Verkehrsinfrastruktur gilt. Die Anwendung dieses CO 2 -negativen Asphalts sollte bei notwendigen Sanierungen vom Bund gefördert werden. Das wäre ein möglicher Vorstoss im Bereich Klimaschutz.

Wölfe, Schneekanonen oder Flugscham: Was bringt Sie auf die Palme?

So schnell bringt mich nichts auf die Palme. Obwohl, wenn ein Wolf daher gelaufen kommt, würde ich wohl auch auf den nächsten Baum klettern. Im Ernst, es ist unabdingbar, dass wir verantwortungsbewusst und nachhaltig mit unserer Umwelt umgehen – in sämtlichen Bereichen unseres Lebens.

Tempo 30, SUVs oder Olma-Subventionen: Was geht gar nicht?

Als ich in die Politik einstieg, war die Stopp-Offroader-Initiative ein aktuelles Thema. Bis heute kann ich den Trend zu immer grösseren und schwereren Autos, vor allem in urbanen Gebieten, nicht nachvollziehen.