Wahlen St.Galler Parteipräsidenten im Interview – heute Andrea Scheck: «Der Kanton St.Gallen leidet unter einer unfähigen Finanzpolitik» Zwölf Sitze stehen dem Kanton St.Gallen im Nationalrat zu, zwei im Ständerat. Diese teilen sich heute SVP, Mitte, FDP, SP, Grüne und Grünliberale. Wie ticken deren Präsidentinnen und Präsidenten? Wir fühlen ihnen auf den Zahn.

Andrea Scheck, Präsidentin der St.Galler SP. Bild. Ueli

Baechtold

Alle vier Jahre wird in Bern abgerechnet. Dann stehen auch sie im Rampenlicht: die Präsidentinnen und Präsidenten der St.Galler Parteien. Wir wollen erfahren, wo sie Defizite des Kantons orten, was sie umtreibt und was ihr Blut in Wallung bringt. Heute: Andrea Scheck, SP-Präsidentin und Nationalratskandidatin.

Woran leidet der Kanton St.Gallen am meisten?

In jedem Budget plant der Kanton mehrere hundert Millionen Franken zu tief und beschliesst dann voreilig Sparmassnahmen, Abbau beim Service Public, Lohnkürzungen beim Personal. Ein Jahr später werden dann alle «überrascht» von einer viel besseren Erfolgsrechnung. Der Kanton leidet also entweder unter einer unfähigen Finanzpolitik – oder unter einer jährlichen Farce.

Braucht die Stadt St.Gallen einen weiteren Autobahnanschluss? Was ist Ihre Alternative?

In 50 Jahren wird niemand verstehen, warum wir heute ernsthaft über einen weiteren Autobahnanschluss diskutieren. Die Zukunft gehört nicht den Autos. Sie gehört dem ÖV, den sicheren Velowegen, dem Langsamverkehr und den Menschen.

Auf welche erneuerbaren Energien soll der Kanton St.Gallen setzen?

Solarenergie ist in der Schweiz das grösste ungenutzte Potenzial – in St.Gallen nutzen wir gerade mal 6 Prozent so viel, wie möglich wäre. Über PV-Anlagen könnten sich alle Bewohnerinnen und Bewohner direkt an der Energiewende beteiligen. Der Kanton müsste nur mutig genug sein, um angemessene Fördergelder zu schaffen.

Welchen Kanton soll sich St.Gallen zum Vorbild nehmen? Und warum?

Keinen spezifischen einzelnen Kanton – aber viele offene, progressive, solidarische Entscheide: Wir nehmen von Zürich die Energiepolitik, von Glarus das Stimmrechtsalter 16, von Neuenburg das Ausländerstimmrecht, von Genf den Mindestlohn und so weiter.

Was wird Ihr erster Vorstoss sein, wenn Sie nach Bern gewählt werden?

Sexualisierte und sexistische Gewalt betrifft fast jede meiner Freundinnen in der ganzen Schweiz. Trotzdem wird das Problem in jedem Kanton anders angegangen. Die Revision des Sexualstrafrechts bringt uns vorwärts – aber es bleibt noch viel zu tun.

Wölfe, Schneekanonen oder Flugscham: Was bringt Sie auf die Palme?

Wegen der Klimakrise fällt weniger Schnee, als «Lösung» pumpen wir die Pisten voll mit Kunstschnee, verbrauchen dafür viel Energie und verschlimmern die Klimakrise. Die Spitze der Absurdität! Wenn die Bevölkerung angehalten wird, Strom zu sparen, müssen dieselben Regeln für die Tourismusindustrie und die Wirtschaft insgesamt gelten.

Tempo 30, SUVs oder Olma-Subventionen: Was geht gar nicht?

Ich muss lachen, wenn ich zu Hause einen riesigen Geländewagen herumkurven sehe. Wozu braucht man in der Stadt St.Gallen einen geländetauglichen Wagen? Nur für gesellschaftliche Anerkennung. Die kann man sicher auch irgendwie anders bekommen – ohne dabei die Umwelt und andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu gefährden.