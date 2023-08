Wahlen St.Galler Grünliberale wollen mit Andrin Monstein in den Ständerat – es ist bereits die sechste Kampfkandidatur gegen die Bisherigen Die St.Galler Grünliberalen haben am Dienstag in St.Gallen ihren Kandidaten für die Ständeratswahl nominiert: Es ist, wenig überraschend, der 31-jährige Kantonsrat und Nachhaltigkeitsmanager Andrin Monstein.

Andrin Monstein: Nachhaltigkeitsmanager, Ökonom und Ständeratskandidat. Bild: PD

Andrin Monstein, Andreas Bisig oder Sarah Noger-Engeler? Diese Kantonsratsmitglieder, alle drei auch auf der Nationalratsliste, waren als mögliche Namen für eine Ständeratskandidatur der GLP gehandelt worden. An der Mitgliederversammlung am Dienstagabend in St.Gallen blieb nur einer übrig: Andrin Monstein wurde vom Vorstand vorgeschlagen und von den rund 30 anwesenden Mitgliedern konkurrenzlos und einstimmig zum Ständeratskandidaten gewählt.

Der Nachhaltigkeitsmanager und Ökonom mit zwei HSG-Masterabschlüssen, Jahrgang 1992 und Stadtsanktgaller, gehört seit drei Jahren dem Kantonsrat an und ist als Vizepräsident der St.Galler Grünliberalen auch im Vorstand der GLP Schweiz.

Die St.Galler Grünliberalen hatten ihre Kandidatur für den Ständerat bereits im Juni angekündigt. Selbstverständlich als Plattform für die Nationalratskandidaturen, aber auch, weil die Vertretung des Kantons im Stöckli «zu konservativ» sei, wie GLP-Präsident Ramon Waser sagte. Bei der Ersatzwahl für den SP-Sitz Paul Rechsteiners hatte die GLP noch auf eine eigene Kandidatur verzichtet und im zweiten Wahlgang die SP-Kandidatin Barbara Gysi unterstützt.

Zugpferd Vernazza ausgebootet

Nun war die Ständeratsnomination der GLP mit einiger Spannung erwartet worden, nachdem die Partei bei den Nationalratsnominationen im Mai ihren prominentesten Bundeshaus-Aspiranten ausgebootet hatte: Der Infektiologe Pietro Vernazza wurde trotz erklärtem Interesse nicht für die Nationalratsliste nominiert, mutmasslich wegen seiner kritischen Corona-Einschätzungen. Der ehemalige St.Galler Chefarzt und international anerkannte HIV-Spezialist hatte 2019 hinter dem – jetzt zurücktretenden – Nationalrat Thomas Brunner das zweitbeste Resultat erzielt und wäre auch für eine Ständeratskandidatur bereit gewesen.

Die GLP-Kandidatur ist bereits die sechste Kampfkandidatur um die beiden St.Galler Ständeratssitze. Den Bisherigen Benedikt Würth (Mitte) und Esther Friedli (SVP) machen Arber Bullakaj (SP), Meret Grob (Grüne), Oskar Seger (FDP), Patrick Jetzer (Aufrecht) und Stefan Hubschmid (Parteifrei SG) den Sitz streitig.