Wahlen Rücktritt bei der St.Galler GLP: Nationalrat Thomas Brunner hört auf Der grünliberale St.Galler Nationalrat Thomas Brunner kündigt an, dass er per Ende der Legislatur zurücktreten wird. Er sitzt seit 2019 im Nationalrat.

Er tritt nach einer Legislatur nicht mehr an: Thomas Brunner (GLP). Bild: pd

«Nationalrat Thomas Brunner hat die Parteileitung informiert, dass er als Kandidat für eine nächste Legislatur nicht mehr zur Wahl steht.» Das schreibt die grünliberale Partei des Kantons St.Gallen in einem Communiqué. Des Weiteren dankt sie Brunner «für sein gewohnt unaufgeregtes, sachorientiertes Engagement in Zeiten, in denen eine Krise der nächst­heftigeren gefolgt ist und kritisch-konstruktive Haltungen wie seine umso wichtiger sind», wie es im Communiqué heisst.

Über die Kandidaturen für die Nationalratswahlen entscheidet die Nominationsversammlung gemäss dem Communiqué diesen Samstag. Die Ergebnisse sollen am kommenden Montagvormittag kommuniziert werden. (pd/red.)

