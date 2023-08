Wahlen Neuer Rekord: 311 Kandidatinnen und Kandidaten steigen im Kanton St.Gallen ins Rennen um einen Nationalratssitz – acht Personen kandidieren für den Ständerat 311 wollen, nur 12 können. Ein Dutzend Sitze stehen dem Kanton St.Gallen im Nationalrat zu. Und sie sind so heiss begehrt wie noch nie. Auslöser der Flut an Kandidierenden sind etablierte Parteien, die mit mehreren Listen antreten.

Begehrte Sitze: Blick von der Zuschauertribüne in den Nationalratssaal. Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Wie gross das Interesse der Wählerinnen und Wähler ist, wird sich am Abend des 22. Oktober zeigen. Bereits seit Montagabend steht dagegen fest: Noch nie wollten sich so viele Personen einen Sitz im Bundeshaus ergattern. 29 Listen gingen im Kanton St.Gallen für die Nationalratswahlen ein, vier mehr als vor vier Jahren.

Damit steigt die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten auf einen neuen Rekordwert an: 311 Personen drängen auf einen der zwölf St.Galler Nationalratssitze – oder anders formuliert: 26 Personen wollen auf ein und demselben Stuhl unter der Bundeshauskuppel Platz nehmen. Das sind rund 22 Prozent mehr Kandidierende als vor vier Jahren. Der Frauenanteil liegt mit 39,6 Prozent deutlich über jenem vom 2019 (32,9 Prozent).

Die Mitte kommt mit sieben Listen

Für diesen sprunghaften Anstieg verantwortlich sind nicht etwa neue Gruppierungen. Diese gibt es auch, so Aufrecht St.Gallen, und auch die staatskritische Bewegung Mass-Voll hat eine Liste eingereicht.

Die Flut an Kandidierenden geht auf die etablierten Parteien zurück. Sie haben mehrere Listen eingereicht – mit einer grossen Ausnahme: Die SVP tritt mit einer Liste an. Besonders bunt treibt es die Mitte. Sie tritt mit insgesamt sieben Listen an, die FDP mit fünf, die Grünen mit vier, die SP mit drei, Grünliberale und EVP mit je zwei.

Die Absicht dahinter ist klar: Indem mit einer Liste eine bestimmte Bevölkerungsgruppe angesprochen wird, soll das Wählerpotenzial erweitert werden. Ob diese Rechnung aufgeht, zeigt sich am Wahltag.

Wer mit vielen Listen fährt, ist bei deren Bezeichnung gefordert. So haben die Grünen eine Unterliste mit Evergreens, die Mitte eine mit Erfahrenen (früher hiess das Seniorenliste).

Die zwölf St.Galler Nationalratssitze halten heute die SVP (4 Sitze), FDP, Mitte und SP (je 2 Sitze), Grüne und Grünliberale (je 1 Sitz).

Zwei Bisherige und sechs Kampfkandidaturen

Heute vertreten Esther Friedli (SVP) und Benedikt Würth (Mitte) den Kanton St.Gallen im Ständerat. Doch die beiden Sitze scheinen begehrt. Oder zumindest der Werbe- und Präsenzeffekt, der für Herausfordernde und Partei mit einer Ständeratskandidatur verbunden ist. So gibt es eine ganze Reihe von Kampfkandidaturen.

Würth und Friedli werden herausgefordert von Arber Bullakaj (SP), Meret Grob (Grüne), Oskar Seger (FDP), Andrin Monstein (Grünliberale), Patrick Jetzer (Aufrecht) und Stefan Hubschmid (Parteifrei SG). Insgesamt drängen diesen Herbst also acht Personen in den Ständerat - zwei Frauen und sechs Männer. Vor vier Jahren hatten sich sieben Personen fürs Stöckli interessiert.

Gut möglich, dass es bei diesem Andrang auf die zwei Sitze zu einem zweiten Wahlgang kommen wird. Dieser ist für den 19. November vorgesehen. Es wäre aber eine gehörige Überraschung, wenn schliesslich die heutige nicht auch die künftige St.Galler Vertretung im Ständerat wäre.

Noch bis Ende Monat haben die Parteien und Gruppierungen Zeit, Listenverbindungen für die Nationalratswahlen bekannt zu geben. Die Wahlunterlagen werden im September verschickt, gewählt wird am 22. Oktober.