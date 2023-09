WAHLEN – NATIONALRAT «Zu 100 Prozent autark wird die Schweiz nie sein»: Vier Nationalratskandidierende über die drohende Energiekrise und steigende Krankenkassenprämien Am Sonntagabend stellten sich vier Nationalratskandidierende der TVO-Sonderausgabe «Zur Sache Spezial» und diskutierten über steigende Gesundheitskosten und die Energie- und Klimakrise. Es waren die beiden Bisherigen Franziska Ryser (Grüne) und Marcel Dobler (FDP) sowie der Sarganser Gemeindepräsident Jörg Tanner (GLP) und EVP-Schweiz-Vorstand Timon Hofmänner.

Von links: Franziska Ryser (Grüne), Jörg Tanner (GLP), Moderator und TVO-Chefredaktor Dumeni Casaulta, Marcel Dobler (FDP) und Timon Hofmänner (EVP). Bild: Michel Canonica

Von Angriffslust ist in diesem Wahlkampf wenig zu spüren, zumindest in dieser zweiten Runde der Sondersendung «Zur Sache Spezial», die am Sonntagabend auf TVO zu sehen war. Es sind die beiden politischen Schwergewichte, die bisherige Grünen-Nationalrätin Franziska Ryser und der FDP-Nationalrat Marcel Dobler, die das Gespräch dominieren und sich zumindest ab und zu behutsam an den Karren fahren. Das Format gibt auch den beiden neuen Anwärtern Jörg Tanner (GLP) und Timon Hofmänner (EVP) die Gelegenheit, sich und ihre Haltung vorzustellen.

Ryser: Die Dossierfeste

Gewohnt dossierfest zeigt sich Nationalrätin Franziska Ryser, die noch vor ein paar Monaten einen Ständeratssitz anstrebte und nun den grünen Sitz in der grossen Kammer verteidigen will. Inhaltlich setzt Ryser auf konkrete Massnahmen. Die steigenden Krankenkassenprämien, unter denen ein Grossteil der Bevölkerung leidet, seien durch weitere Prämienverbilligungen zu senken. Auf Doblers Gegenargument, dies hätte eine ungerechte Umverteilung von Steuergeldern zur Folge, die den Mittelstand treffe, stellt Ryser eine einkommensabhängige Prämie in den Raum.

Bei den Energiefragen ist die Nationalrätin in ihrem Metier: Die Schweiz müsse mit Blick auf den bevorstehenden Ausstieg aus der Atomenergie auf einen breiten Mix setzen, die Produktion stärken und die Speicherkapazitäten ausbauen, ebenso die Geräteeffizienz steigern. Ein Schwerpunkt bildet für Ryser unbestritten der Solarausbau. Doch auch gesicherte Abkommen mit dem Ausland seien unverzichtbar: «100 Prozent autark wird die Schweiz nie sein.»

Dobler: Der Problemlöser

Auch Marcel Dobler, der bereits seit acht Jahren in Bern sitzt, wirkt überaus sattelfest – und dazu von sich selbst überzeugt: «Ich bin super vernetzt und der Parlamentarier, der am meisten Vorstösse durchgebracht hat.» Er sei der Mann für die grossen Probleme in Bundesbern.

In Bezug auf die steigenden Krankenkassenprämien bringt Dobler die Budget-Krankenkasse auf den Tisch, in der Einzahlende freiwillig auf gewisse Leistungen verzichten respektive eine Spitaleinschränkung in Kauf nehmen würden. Speerspitzen in Richtung Ryser gibt es vorwiegend im Themenblock Energie: «Bis 2035 sollen drei Kernkraftwerke abgestellt werden; gleichzeitig brauchen wir bis 2050 doppelt so viel Strom. PV-Anlagen allein, wie von Links-Grün gewünscht, wiegen das nicht auf.» Dobler wirft den Grünen vor, den Ausbau der Wasserkraft zu verhindern. Er selbst stehe für einen breiten Ausbau, der nicht alles verteufle: Stichwort Technologieneutralität. Atomkraftwerke sollen weiterbetrieben werden, solange die Sicherheit gewährleistet ist.

Video: TVO

Tanner: Der Brückenbauer

«Nach zwölf Jahren als Gemeindepräsident von Sargans könnte ich mit einem gut gefüllten Rucksack nach Bern», stellt sich Jörg Tanner vor. Der GLP-Mann, der seinen abtretenden Parteikollegen Thomas Brunner in Bern beerben will, hat sich manche Floskel zurechtgelegt: Mit ihm bekomme die Wählerschaft einen Mann, der die Sorgen und Nöte von Gesellschaft und Wirtschaft kenne und als Brückenbauer wirke.

Eine Budget-Krankenkasse, wie von Dobler gefordert, lehnt Tanner ab, ebenso eine einkommensabhängige Krankenkassenprämie, welche die Solidarität der allgemeinen Bevölkerung strapazieren würde. Tanners Lösung: die Einheitskrankenkasse, gegebenenfalls sogar in einem Pool mit allen Sozialwerken. Seine Statements zur Energiepolitik bleiben weitgehend an der Oberfläche. Interessant ist dennoch: Tanner ist entgegen der offiziellen GLP-Haltung für den Weiterbetrieb bestehender Atomkraftwerke – «zumindest im grössten Notfall».

Hofmänner: Das unbeschriebene Blatt

Timon Hofmänner ist der politisch Unerfahrenste in der Talkrunde. Als Sekretär der EVP Kanton St.Gallen und Vorstandsmitglied der EVP Schweiz wirkt er seit vier Jahren. Chancen rechnet sich die EVP zwar nicht aus – doch Hofmänner strahlt vor Optimismus: «Wenn man es nicht versucht, wird auch nichts daraus.»

Er spricht sich für Prämienverbilligungen aus, dennoch sei diese Massnahme eine kurzfristige «Pflästerlipolitik». Langfristig müssten neue Lösungen her – etwa die Einheitskasse, die er als prüfenswert erachtet. In Sachen Atomstrom nimmt Hofmänner keinen EVP-Standpunkt ein: Für ihn sei die Atomenergie durchaus ein Standbein der Energieversorgung, findet der jüngste Kandidat der Runde.