Wahlen 2024 Bruno Damann und Susanne Hartmann treten bei der St.Galler Regierungsratswahl wieder an Die Mitte des Kantons St.Gallen will mit den bestehenden Regierungsmitgliedern Bruno Damann und Susanne Hartmann zu den Erneuerungswahlen im kommenden Jahr antreten. Insbesondere der Entscheid Damanns war mit Spannung erwartet worden.

Sie wollen weiterhin Verantwortung für den Kanton St.Gallen tragen: Bruno Damann und Susanne Hartmann. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 8. 3. 2020)

Die Partei freue sich, dass ihre beiden amtierenden Regierungsmitglieder Bruno Damann und Susanne Hartmann im März 2024 bereit für eine Wiederwahl seien, heisst es im Communiqué. Die Delegiertenversammlung der Partei wird im November die Nomination vornehmen.

«Kompetent und pragmatisch durch Corona-Pandemie geführt»

Bruno Damann, Facharzt für Allgemeinmedizin, gehört seit 2016 der St.Galler Kantonsregierung an. Sein Entscheid, ob er wieder antreten würde, war mit Spannung erwartet worden, zumal er 66-jährig ist.

In den ersten vier Amtsjahren stand Damann dem Volkswirtschaftsdepartement vor. Nach den Gesamterneuerungswahlen in die Regierung im Jahr 2020 wechselte er auf Wunsch der Regierung ins Gesundheitsdepartement und führte in der Folge den Kanton durch die Coronapandemie – «kompetent und pragmatisch», wie die Partei schreibt. Gesundheitspolitischer Schwerpunkt dieser Amtsperiode ist die Weiterentwicklung der sanktgallischen Spitalstrategie. Die Fähigkeiten und Leistungen von Regierungsrat Bruno Damann sowie seine unaufgeregte, vermittelnde Art würden über die Parteigrenzen hinweg hoch geschätzt, schreibt die Mitte.

Bruno Damann selbst lässt sich in der Mitteilung wie folgt zitieren:

«Zurzeit stehen wir mitten in zukunftsweisenden Grossprojekten. Ich bin voll motiviert, diese Geschäfte zu einem guten Ende zu bringen.»

Er spielt damit auf die Umsetzung der Spitalstrategie, die Umstrukturierung der Organisation der Spitalverbunde sowie die Totalrevision des Gesundheitsgesetzes an. Auch die Umsetzung der Pflegeinitiative sei ihm ein Herzensanliegen, so Damann.

Delegierte entscheiden im November

Juristin und Lehrerin Susanne Hartmann wurde 2020 in die Regierung gewählt. Seither leitet sie – «mit grossem Engagement», wie die Partei schreibt – das Bau- und Umweltdepartement. Akzente habe sie vor allem beim Planungs- und Baugesetz gesetzt und wegweisende Vorhaben in der Energie- und Umweltpolitik lanciert. Ihre Veranstaltungsreihe zur Windenergie, die sie kürzlich durch den ganzen Kanton führte, zeige beispielhaft ihre Nähe zu den Anliegen der Bevölkerung. «Ich werde alles daransetzen, dass ich die zahlreichen innovativen Projekte weitere vier Jahre voranbringen kann», so Susanne Hartmann.

Die Parteileitung der Mitte empfiehlt den Delegierten, an der Versammlung im November das Duo Damann/Hartmann zu nominieren. Angesichts der Situation, dass – Stand heute – zwei der sieben Regierungssitze neu zu besetzen seien, trage die Mitte dazu bei, dass breites Wissen und unschätzbare Erfahrung dem Gremium erhalten bleiben würden. «Davon wird die St.Galler Bevölkerung profitieren.» (pd/red.)