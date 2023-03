Wahl Die schweizweit bekannte Majlinda Sulejmani wurde nicht Gemeinderätin in St.Margrethen – nun stellt sie ein viel beachtetes Zitat klar Die 32-jährige St.Margretherin ist vieles, unter anderem Instagram-Model und Mitte-Politikerin. Den Einzug in den Gemeinderat verpasste sie aber ein zweites Mal. Versucht sie es noch einmal?

338 Stimmen hatte Majlinda Sulejmani. Und damit 144 zu wenig. Bild: Ralph Ribi

Am vergangenen Sonntag wurde nicht nur auf kantonaler Ebene gewählt, sondern auch auf lokaler: St.Margrethen etwa suchte eine Nachfolge für die zurückgetretene Gemeinderätin Petra Rüttimann. Mit insgesamt 532 Stimmen setzte sich der SVP-Kandidat Hansruedi Köppel in der Rheintaler Gemeinde durch.

Eine Ersatzwahl im St.Margrether Gemeinderat ist in aller Regel nichts, was die nationale Presse mit Aufmerksamkeit würdigt. Doch der «Blick» berichtete. Das Boulevardblatt titelte: «Wahl-Klatsche für Majlinda Sulejmani.»

Der Wahlkampf war unschön

Sulejmani, das ist die unterlegene Gegenkandidatin, die 338 Stimmen sammelte und damit 144 zu wenig, um in den Gemeinderat einzuziehen. Was die 32-Jährige auch ist: Vizepräsidentin der Mitte-Frauen im Kanton St.Gallen, Ortsparteipräsidentin, Vizepräsidentin des FC St.Margrethen, Instagram-Model, Berufsfrau, Mutter und Migrantin – und deshalb bekannt. Weil sie vieles vereint, das auf den ersten Blick nicht zusammenzupassen scheint.

Für einige war das offenbar Grund genug, die Mitte-Politikerin teils übel anzufeinden. Als «Schickeria-Püppchen» wurde Sulejmani im Laufe des Wahlkampfs unter anderem bezeichnet, ihre verschiedenen Tätigkeiten galten als «Ämtli-Sammlerei im Exzess».

Nach der Wahlniederlage schlug Sulejmani, die kosovarische Wurzeln hat, in einem Artikel im «Rheintaler» zurück. Darin sagte sie, es sei willkommen, dass sie sich engagiere und viel Gratisarbeit leiste. «Aber dass ich mitbestimme, ist nicht erwünscht.» Ein «Armutszeugnis» sei das für St.Margrethen, das notabene über einen Ausländeranteil von über 50 Prozent verfügt.

Sulejmani gibt nicht auf

Mehrere Medien nahmen das «Armutszeugnis»-Zitat daraufhin auf, auch der «Blick». Auf Anfrage schreibt Sulejmani nun: «Wenn ich von einem ‹Armutszeugnis› rede – wie es verschiedene Medien aufgegriffen haben –, dann beziehe ich mich dabei einzig und alleine auf den Wahlkampf und seine unschönen Begleiterscheinungen.» Sie würde sich «nie und nimmer» erlauben, einen politischen Entscheid der Stimmbevölkerung ein «Armutszeugnis» zu nennen. «In diesem Sinne werde ich mich sehr gerne auch weiterhin für meine Wohngemeinde engagieren.»

Fragen zur Wahl will Sulejmani, die schon 2020 für den Gemeinderat kandidierte, vorerst keine mehr beantworten. Die Pflegeleiterin sagte «FM1Today» aber noch am Dienstagmorgen, sie sei «extrem enttäuscht» gewesen vom Resultat und habe «auch geweint». Gleichwohl will sich Sulejmani nicht unterkriegen lassen: «Ich komme wieder und gebe nicht auf», sagte sie gegenüber «FM1Today».