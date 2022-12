Wahl Der neue HSG-Rektor heisst Manuel Ammann Die Regierung des Kantons St.Gallen hat die durch den Senat und den Universitätsrat erfolgte Wahl von Manuel Ammann zum künftigen Rektor der Universität St.Gallen (HSG) genehmigt. Er tritt die Nachfolge des amtierenden Rektors Bernhard Ehrenzeller am 1. Februar 2024 an.

Manuel Ammann wird 2024 neuer Rektor der HSG. Bild: PD

Die vom Universitätsrat eingesetzte Findungskommission hat Manuel Ammann einstimmig für die Wahl zum Rektor vorgeschlagen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Am Dienstag hat ihn der Universitätsrat zum neuen Rektor der HSG gewählt, und gleichentags hat die St.Galler Regierung die Wahl genehmigt. «Ich freue mich sehr darauf, als Rektor zur erfolgreichen Weiterentwicklung der HSG beizutragen», sagt Manuel Ammann. Er wird seine neue Funktion ab dem 1. Februar 2024 ausüben.

Öffentliche Stellenausschreibung

Erstmals konnten sich neben ordentlichen und ausserordentlichen Professorinnen und Professoren der HSG auch externe Kandidatinnen und Kandidaten für die Stelle bewerben. Der Universitätsrat hat per Beschluss am 2. Mai 2022 eine Findungskommission eingesetzt, die bereits am 23. Mai erstmals tagte, wie es in der Mitteilung heisst.

Das Anforderungsprofil wurde im Juni vom Universitätsrat verabschiedet. Auf dessen Grundlage wurden die Ausschreibung formuliert und anschliessend das Stelleninserat in deutscher und englischer Sprache in nationalen und internationalen Medien publiziert. Eine Kandidatin und zwei Kandidaten haben es gemäss der Mitteilung in die Endauswahl geschafft – Ammann schwang schliesslich obenaus. (pd/vat)