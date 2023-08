Von Wildhut erschossen Sie begründete das Calanda-Rudel und war Mutter von 46 Welpen: Die wohl älteste Wölfin der Schweiz ist tot Die Wölfin F07, Begründerin des Calandarudels, musste am Montagabend in der Nähe von Haldenstein aufgrund ihres körperlich schlechten Zustands und fehlender Fluchtreaktionen von der Wildhut erlegt werden. Das Alter des Tieres wird auf 13 bis 14 Jahre geschätzt. Im Juni 2011 hatten erste Spuren von F07 im Oberwallis nachgewiesen werden können. Seit Herbst 2011 lebte die Wölfin im Kanton Graubünden.

Die Begründerin des Calanda-Rudels: F07 ist tot. Bild: zVg

Am Montag musste die kantonale Wildhut ein ausgewachsenes, stark abgemagertes Wolfsweibchen, welches sich untertags in Siedlungsnähe aufhielt und bei mehreren Begegnungen mit Menschen keine Fluchtreaktion mehr zeigte, erlegen. Wie es am Mittwoch in einer Medienmitteilung des Kantons Graubünden heisst, handelte es sich dabei um das Wolfsweibchen F07. Das habe anhand eines individuellen Farbmerkmals am rechten Vorderbein festgestellt werden können. Sie war mit einem Ausnahmealter von mehr als 13 Jahren der wohl älteste in der Schweiz lebende Wolf.

Im Jahr 2012 wurde F07 als Gründerin des ersten Schweizer Wolfsrudels am Calandamassiv bekannt, welches bis 2019 Bestand hatte. Seit dem vergangenen Winter sei das Weibchen mehrmals in Begleitung eines Rüden beobachtet worden. Die Nachweise der vergangenen Wochen deuten jedoch darauf hin, dass das Weibchen zuletzt nur noch alleine und in der Talsohle unterwegs gewesen sei. Wie es im Communiqué weiter heisst, wurde das Weibchen zur pathologischen Untersuchung an das Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit der Universität Bern eingesandt und wird am Laboratoire de biologie de la conservation der Universität Lausanne genetisch identifiziert.

Erstes Rudel nach 150 Jahren gebildet

Die ersten Spuren des Wolfsweibchens F07 seien im Juni 2011 zum ersten Mal anhand einer Speichelprobe an einem Riss im Oberwallis nachgewiesen worden. Im Herbst 2011 beobachtete ein Wildhüter und Fotograf erstmalig zwei Wölfe am Calandamassiv, die im Juni 2012 genetisch als F07 und M30 bestimmt werden konnten. Im September 2012 sichtete ein Jäger den ersten Wolfswelpen seit der Ausrottung ihrer Art. F07 und M30 bildeten nach über 150 Jahren das erste Wolfsrudel der Schweiz.

Bild: pd

Im Laufe der Jahre folgten weitere Reproduktionen. Insgesamt brachte F07 in den Jahren 2013 bis 2019 mindestens 46 Welpen (20 Weibchen und 26 Männchen) zur Welt. Gemäss der Mitteilung des Kanton Graubündens sind sie alle auf M30 zurückzuführen. Mit dem Rüden M30 sei sie nachweislich neun Jahre unterwegs gewesen. 2019 hat M30 seine letzten genetischen Spuren hinterlassen. Es sei wahrscheinlich, dass er tot sei.

Auch bei F07 habe man während einiger Zeit geglaubt, dass sie nicht mehr am Leben sei, weil die Calandawölfin über zwei Jahre lang keine genetischen Spuren mehr hinterliess. Im Januar 2023 sei sie aber in einer Fotofalle wieder aufgetaucht und konnte auch genetisch nachgewiesen werden. (pd/evw)