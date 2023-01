Sie werden in Notsituationen gerufen und kommen um zu helfen – doch sie geraten immer mehr ins Visier von gewalttätigen Menschen: Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst. Drei Betroffene aus der Ostschweiz erzählen über persönliche Erfahrungen mit verbaler und körperlicher Gewalt gegen sie in Situationen, in denen sie eigentlich nur ihren Job machen wollten.