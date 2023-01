In einigen Schweizer Notfallstationen droht die Überlastung. So prekär ist die Situation in Wil zwar nicht, dennoch herrscht auch hier eine hohe Auslastung. Letztes Jahr behandelte der Notfall über 22'000 Menschen, 25 Prozent mehr als 2021. Hinzu kommt die zunehmende Gewalt gegenüber dem Personal. Ein Pfleger erzählt von seinem Alltag.