Verkehrsbetrieb Noch hält der Kanton St.Gallen über 40 Prozent der Bus Ostschweiz AG – doch der Verkauf der Anteile rückt immer näher PWC hat die Bewertung des Aktienpakets des Kantons inzwischen abgeschlossen. Nun ist die Finanzkontrolle am Zug. Ist ein Abnehmer gefunden, hat die Regierung ein 60-tägiges Vetorecht.

Zur Bus Ostschweiz AG gehören die Marken RTB Rheintal Bus, Wil-Mobil sowie Bus Sarganserland Werdenberg. Bild: Chris Mansfield

Es ist ruhig geworden um die Bus Ostschweiz AG. Vor einem Jahr noch war sie wegen eines Subventionsskandals regelmässig in den Schlagzeilen, weil sie zwischen 2012 und 2019 mittels einer umstrittenen Buchungsmethode zu viel Subventionsgelder kassierte. Der Kanton, mit 40,9 Prozent Hauptaktionär, ging dagegen vor. Im vergangenen Dezember einigte man sich nach langem Hin und Her mit dem Verkehrsbetrieb, der bis 2029 insgesamt 6,7 Millionen Franken zurückzahlen muss.

Kanton hat 60-tägiges Vetorecht

Ungeachtet dieser Affäre will der Kanton seine Anteile schon lange abstossen. Hierfür wurde der Wirtschaftsprüfer PWC engagiert, um das Aktienpaket zu bewerten. Dieser Vorgang ist inzwischen abgeschlossen, wie Beat Tinner, Volkswirtschaftsdirektor des Kantons St.Gallen, auf Anfrage sagt.

Gegenwärtig befindet sich der PWC-Bericht bei der Finanzkontrolle. Gibt diese ihr Okay, wird die Bus Ostschweiz AG beauftragt, das Aktienpaket des Kantons zu verkaufen. Der vom Verkehrsbetrieb ausgewählte Käufer wird daraufhin der Regierung vorgestellt, die innerhalb von 60 Tagen ihr Veto einlegen kann.

Mit der Suche nach potenziellen Abnehmerinnen, mit den Verhandlungen und den politischen Diskussionen auch, dürfte es aller Voraussicht nach 2024 werden, bis ein Verkauf über die Bühne ginge.

Nicht alle sind für den Verkauf der Anteile

Beat Tinner ist seit 2020 Mitglied der St.Galler Regierung. Bild: Benjamin Manser

Tinners Ziel ist es jedenfalls, dass die Anteile hier bleiben. Während der vergangenen Februarsession im Kantonsrat sagte der FDP-Regierungsrat, der Kanton wolle Bus Ostschweiz «nicht irgendeinem Investor oder Ausländer, der dann die Arbeitsplätze abschafft», verkaufen.

Der angedachte Verkauf, an wen auch immer, stösst nicht bei allen auf Gegenliebe: Die kantonale SP kritisierte das Vorhaben im vergangenen Jahr in einem Communiqué. Sie lehne jegliche Privatisierung der ÖV-Unternehmen vehement ab. «Nur mit mehr Kontrolle und Steuerung ist sichergestellt, dass solche Skandale in Zukunft nicht mehr passieren», hiess es damals. Wobei Tinner an der Februarsession darauf hingewiesen hat, der Kanton werde seine Transportunternehmen künftig sporadisch kontrollieren.