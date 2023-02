Verhandlungsabschluss Ortsbürgergemeinde verkauft dem St.Galler Kantonsspital die Geriatrische Klinik Die Verträge sind unterzeichnet: Die Geriatrische Klinik St.Gallen AG wird neu unter dem Dach des Kantonsspitals St.Gallen weiterbetrieben. Der Bürgerrat der Ortsbürgergemeinde St.Gallen und die Verantwortlichen des Kantonsspitals St.Gallen haben rückwirkend eine partnerschaftliche Lösung zugunsten einer integrierten Versorgung erzielt.

Die Geriatrische Klinik St.Gallen wird in Zukunft durch das Kantonsspital St.Gallen betrieben. Bild: Anna Tina Eberhard

Nachdem die Bürgerversammlung anfangs Dezember des vergangenen Jahres zugestimmt hat, dass die Ortsbürgergemeinde St.Gallen keine eigene Geriatrische Klinik mehr betreibt, hat die Ortsbürgergemeinde sämtliche Aktien der Geriatrischen Klinik St.Gallen AG (GK AG) dem Kantonsspital St.Gallen (KSSG) verkauft. Das schreibt die Ortsbürgergemeinde St.Gallen am Mittwoch in einer Medienmitteilung. Das Akutspital für Altersmedizin wechselt zu einem Kaufpreis von 16 Millionen Franken die Trägerschaft.

Die Klinikleitung und das eingespielte Team der Mitarbeitenden der GK AG werden den Betrieb der Geriatrischen Klinik in den bisherigen Räumen nahtlos weiterführen. Damit haben der Bürgerrat sowie der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung des KSSG für die integrierte altersmedizinische Versorgung von Stadt und Region St.Gallen eine optimale Lösung gefunden. «Die geriatrischen Patientinnen und Patienten, die immer älter werden und zunehmend mehrfacherkrankt sind, bleiben in der Stadt und Region St.Gallen damit auch in Zukunft optimal versorgt», sagt Bürgerratspräsidentin Katrin Meier.

Wichtiger Schritt auf dem Weg zum Gesundheitscampus

«Für das Kantonsspital St.Gallen ist die Übernahme der Geriatrischen Klinik St.Gallen AG ein wichtiger Schritt zugunsten einer integrierten Gesundheitsversorgung», sagt der Verwaltungsratspräsident der Spitalverbunde Felix Sennhauser: «Wir kommen der Idee eines Gesundheitscampus damit einen Schritt näher.» Stefan Lichtensteiger, CEO des KSSG, fügt an: «Die intensive Zusammenarbeit zwischen der Geriatrie und den anderen medizinischen Disziplinen wird damit wesentlich erleichtert.»

Zwischen den zwei Akutspitälern sollen gezielt betriebliche Synergien genutzt und administrative Hürden abgebaut werden, heisst es im Communiqué weiter. Der so entstehende Gesundheitscampus zwischen der Ortsbürgergemeinde, der GK AG und dem KSSG werde in naher Zukunft weiter ausgebaut: Die Klinikgruppe Valens (KLV) wird zusätzlich diverse Rehabilitationsdienstleistungen in den Räumlichkeiten der Geriatrischen Klinik AG anbieten.

Weiterhin enge Kooperation zwischen allen Beteiligten

Die nun unterschriebenen Verträge ermöglichen allen Mitarbeitenden der GK AG ihre Stellen mit den bestehenden Arbeitsverträgen und Anstellungsbedingungen zu behalten. 36 Mitarbeitende der Abteilungen Küche und Technischer Dienst, die in der GK AG eingegliedert und auch für das «Wohnen am Singenberg» tätig waren, wechseln zur Ortsbürgergemeinde St.Gallen. Die enge Kooperation zwischen der Geriatrischen Klinik und dem «Wohnen am Singenberg» mit den Häusern Bürgerspital und Singenberg bleibt bestehen, sowohl im medizinischen als auch im therapeutischen Bereich und auch die Küche wird weiterhin aus einer Hand sein.

Richtiger strategischer Schritt

Mit diesem Eigentümerwechsel wird das letzte Akutspital im Kanton St.Gallen, das bisher in der Trägerschaft einer Gemeinde war, nun vom KSSG betrieben. «Auch die Regierung begrüsst diesen Schritt», lässt sich Regierungsrat Bruno Damann, Vorsteher des Gesundheitsdepartements des Kantons St.Gallen, in der Mitteilung zitieren. «Für eine qualitativ hochstehende und patientenorientierte Gesundheitsversorgung im Alter braucht es integrierte Modelle und eine stärkere Vernetzung zwischen Organisationen wie Akutspitäler, Alters- und Pflegeheimen, Rehabilitationseinrichtungen, Hospizen und hausärztlichen Praxen.» (pd/vat)