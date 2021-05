Verhandlung Prozessauftakt vor dem Bezirksgericht Frauenfeld: Die Komplizen haben gebetet als sie Isabela in den Wald legten Erster Tag im Prozess um den Tod von Isabela T., deren Leiche in einem Wald bei Zezikon gefunden wurde. «Es war ein Unfall», sagt der Hauptbeschuldigte. Und: Er frage sich selber jeden Tag, warum er nicht die Ambulanz gerufen habe.

Eingangskontrolle vor dem Bezirksgericht Frauenfeld. Der Hauptbeschuldigte (links) betritt das Gebäude. Bild: Kevin Roth

Als sie das Bündel bei Zezikon in den Wald legten, da haben sie gebetet. Das Bündel, das Isabela T. war, 20 Jahre alt. Gestorben in einer Wohnung in Thundorf nach einer Nacht voller Drogen und Alkohol. Erst drei Monate später wurde sie gefunden, eingewickelt in einen Teppich. Am Montag hat vor dem Bezirksgericht Frauenfeld der Prozess gegen drei Männer begonnen. Hauptbeschuldigter ist J. B, ein Niederländer, 40 Jahre alt, mit ihm hat Isabela die letzten Stunden ihres Lebens verbracht, in seiner Wohnung ist sie gestorben. Mit angeklagt sind seine beiden ehemals besten Freunde. Er hat sie gerufen und sie haben ihm geholfen, die Leiche wegzuschaffen.

«Es war ein Unfall», sagt J. B.: «Wir haben Party gemacht und dann hatte sie epileptische Anfälle.» Wieso er nicht die Ambulanz gerufen habe, will Irene Herzog, die Vizepräsidentin des Bezirksgerichts wissen. Diese Frage stelle er sich jeden Tag:

«Ich war nicht ganz bei Sinnen, ich weiss nicht, was ich gedacht habe.»

Y. B. ist ein kräftiger Mann mit dunkler Hautfarbe und graumelierten Haaren. Er sei kein Killer und nicht das Monster, zu dem ihn die Medien gemacht hätten, beteuert er vor Gericht. Wegen der Berichte habe er Freunde und Jobs verloren. Den engsten Kontakt hat er zu seiner Mutter, die in New York lebt. Täglich telefoniere er mit ihr: «Sie ist meine Stütze.» Damals, als er Isabela in einer Bar in Zürich traf, gehörte das Kokain zu seinem Leben. Jetzt habe er monatelang nichts mehr angerührt.

Quelle: TVO

Für die Eltern ist es schwer zu ertragen, dass niemand schuld sein soll

Im Gerichtssaal sitzen auch die Eltern von Isabela. Sie habe die Männer sehen wollen, sagt die Mutter. Doch es ist schwer für sie zu ertragen, dass niemand schuld sein soll am Tod der Tochter. Woran Isabela gestorben ist, werden sie nie erfahren. «Das ist die Schuld dieser Männer», sagt der Anwalt der Eltern. Nach der langen Zeit im Wald war es für die Rechtsmediziner nicht mehr möglich, zweifelsfrei eine Ursache zu finden. Ein Hinweis auf Fremdverschulden wurde nicht gefunden. Deshalb ist Y. B. was Isabela betrifft auch nur der Störung des Totenfriedens angeklagt.

Y. B. hat selber drei Kinder, sie leben in anderen Ländern. Der Anwalt von Isabelas Familie fragt ihn, ob er sich vorstellen könne, dass seinen Kindern so etwas passiere. Eine kleine Ewigkeit ist es ganz still im Gericht. Dann sagt er: «Ich habe keine Worte, ich fühle nur den Schmerz.»

Szenen wie aus einem schlechten Krimi

Am 3. November 2017 als Isabela starb, hat Y. B. seine beiden Freunde angerufen. «Es gibt ein Problem.» Sie kamen sofort. Was sich dann abspielte, erinnert an einen schlechten Krimi. Auf dem Bett im Gästezimmer lag die tote Isabela. In der Wohnung habe Chaos geherrscht, Wasser sei auf dem Boden verschüttet gewesen. Sie hätten Wiederbelebungsversuche gestartet. Doch Isabela wachte nicht mehr auf. Die Komplizen sagen, sie hätten die Ambulanz rufen wollen, doch Y. B. sei dagegen gewesen. Er sei mit einer Schnur und einer Schere ins Gästezimmer gekommen und da hätten sie begonnen, die Leiche einzupacken.

Die beiden Komplizen sind ebenfalls wegen Störung des Totenfriedens angeklagt. Die Staatsanwältin beantragt für sie bedingte Freiheitsstrafen und Geldbussen. Die Verteidiger plädieren auf Freispruch. Es handle sich um eine akute Belastungsreaktion, ihre Mandanten seien nicht schuldfähig. Sie seien unter Schock gestanden. Es liege auch keine Störung des Totenfriedens vor. Sie hätten Isabelas Leiche stets mit Ehrfurcht behandelt. Der Ältere der beiden hat selber eine Tochter verloren. Die Männer hätten versucht, ihr die Augen zu schliessen und sie zugedeckt.

Es sei nicht die Absicht der Komplizen gewesen, dass die Tote so lange nicht gefunden wird. Im Gegenteil, sie hätten sie neben der Waldstrasse abgelegt, damit sie bald entdeckt werde. Wieso und wann der Leichnam dann das Bord hinab gerollt ist, wird wohl ebenfalls eines der Rätsel dieser tragischen Geschichte bleiben.

Schwerster Vorwurf ist die Vergewaltigung

Die ehemaligen Freunde wollten jetzt alles auf Y. B. abwälzen, sagt sein Verteidiger. Dabei seien die beiden Komplizen die treibende Kraft gewesen, um die Leiche verschwinden zu lassen. Y. B. ist aber auch wegen anderer Delikte angeklagte. Das schwerste davon ist die Vergewaltigung einer 19-Jährigen in einem Hotel in Chur. Er bestreitet den Vorwurf, der Geschlechtsverkehr sei einvernehmlich gewesen. Die Frau wolle lediglich eine Genugtuungssumme. Ihre Befragung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Die Staatsanwältin beantragt für Y. B. eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und vier Monaten, dazu eine Busse von 500 Franken und einen Landesverweis für sieben Jahre. Für den Verteidiger hat keine Vergewaltigung stattgefunden. Er hält eine bedingte Freiheitsstrafe von 10 Monaten bei dreijähriger Probezeit plus Busse für ausreichend.

Die Verhandlung wird am 28. Mai fortgesetzt, dann will das Gericht auch das Urteil verkünden.