Vergleich Wiese oder Stall: Wie leben die Mastpoulets im Thurgau? Augenschein auf einem Biohof und in einem Suisse-Garantie-Stall Biopouletfleisch ist etwa doppelt so teuer wie das von konventionell produziertem Poulets. Aber auch der Aufwand ist aber sehr viel grösser, Futter und Küken sind teurer. Trotzdem: Ist der höhere Preis gerechtfertigt?

David Werner mit einem seiner Biomasthühner auf seinem Hof in Wäldi. Bild: Arthur Gamsa

Ein Masthuhn, das bei David und Sabrina Werner gelandet ist, hat Glück: Grüne Wiesen am Ortsrand von Wäldi, viel Auslauf und dazwischen kleine Plätze, um die Federn im Sand zu baden. 2500 Mastpoulets hält Biobauer Werner. Manchmal schaut er seine Hühner an und denkt: «Ihr habt zwar kein langes, aber ein gutes Leben.»

Auch ein Biomastpoulet wird nicht alt. Neun Wochen oder 63 Tage leben die Hühner auf Werners Hof. Immerhin drei Wochen länger als die meisten ihrer konventionellen Artgenossen. Zu den Hühnern kam Werner per Zufall. Er hatte einen Fachartikel über biologische Pouletmast gelesen und wusste sofort: «In diesen Betriebszweig möchte ich investieren.» Vor sieben Jahren trafen die ersten Küken ein, eine Woche, nachdem sein jüngster Sohn Levin geboren wurde.

Die Biomastpoulets auf dem Hof von David Werner in Wäldi haben viel Auslauf. Bild: Arthur Gamsa

Zurück zur konventionellen Landwirtschaft möchte er heute nicht mehr

Pouletfleisch erlebte gerade einen Boom und auch Bio war zunehmend gefragt. Werner ist ehrlich, anfangs hätten vor allem wirtschaftliche Gründe den Ausschlag gegeben. Dank Bio und der Pouletmast konnte er seinen Hof zum Vollerwerbsbetrieb umbauen. Inzwischen ist er von der biologischen Produktion total überzeugt: «Man arbeitet viel stärker mit der Natur zusammen.»

Mit grossen Schritten überquert David Werner den Platz vom Aufzuchtstall zu den Hütten der Hühner. Ein grossgewachsener Mann mit Dächlikappe und Brille. Die Tiere leben in Gruppen, je 420 teilen sich einen Stall. Jede Herde habe ihren Charakter, beobachtet Werner.

«Es gibt die neugierigen Herden, die faulen, die zahmen oder die aggressiven.»

Werner produziert für Coop Naturaplan. Er hat strenge Vorgaben: Die Tiere müssen ab dem 22. Tag auf die Weide, Vordächer, Schattenplätze und Sandbäder sind Pflicht, ebenso wie Sitzstangen in den Ställen. Er braucht zwei Hektaren Wiesen, das sind mehr als zwei Fussballplätze, weil die mobilen Ställe nur zweimal im Jahr auf demselben Standort stehen dürfen.

Der Falke hält den Habicht von den Hühnern ab

Auf Werners Hof leben Hühner der Rasse Hubbart. Sie setzen etwas langsamer Fleisch an, dafür seien sie robuster gegen Erreger und Keime, die in der Natur vorkommen. Grossen Respekt hat Werner vor gefährlichen Viren wie der Vogelgrippe. Davon sei er bisher verschont geblieben. Aber auch Fuchs und Habicht freuen sich über Pouletfleisch. Gegen den Fuchs hilft das Einstallen in der Nacht und den Habicht vertreibt zumindest im Frühling und Sommer ein Falke, für den Werner an der Scheune ein Nest gebaut hat.

Die mobilen Hühnerställe, Mobys genannt, auf David Werners Hof in Wäldi. Bild: Arthur Gamsa

Biopoulets sind im Laden fast doppelt so teuer wie herkömmliches Pouletfleisch. Doch auch die Produktion ist aufwendiger und teurer. Um ein Kilo Lebendgewicht anzusetzen, braucht ein Biohuhn etwa 2,5 Kilo Futter. Biologisches Futter ist fast doppelt so teuer wie konventionelles und auch für ein Bioküken muss Werner fast zweimal so tief in die Tasche greifen.

Der Stall trägt das Label «Besonders tierfreundlich»

Der höhere Preis für Bio sei gerechtfertigt, sagt Beat Meier. Auch er produziert für Coop nicht Freiland, aber Suisse Garantie Mastpoulets. Das sei vergleichbar mit der IP-Produktion beim Ackerbau. Meiers Poulets leben in einem modernen Stall. Der Stall trägt das Label «Besonders tierfreundlich», ist hell, sauber und es stinkt darin nicht. 21'700 Tiere leben hier auf rund 1250 Quadratmetern.

Die Küken im Stall von Beat und Tobias Meier in Frauenfeld-Erzenholz. Bild: Kevin Roth

Die Hühner sind unentwegt in Bewegung, sitzen auf den Stangen oder laufen durch die Klappen in den Wintergarten, einem überdachten Aussenbereich. Gemäss Tierschutzgesetz dürfen pro Quadratmeter 30 Kilo Lebendgewicht nicht überschritten werden. Deshalb wird ein Teil der Poulets etwa eine Woche früher zum Schlachten abgeholt.

Für Biopoulets hätte er den ganzen Hof umstellen müssen

Vor zehn Jahren hat Meier mit der Pouletproduktion angefangen. Den Ausschlag gaben auch bei ihm wirtschaftliche Überlegungen. Für eine Bioproduktion hätte er auch den Ackerbau umstellen müssen. Nur Teilbereiche als Bio auszusondern, wie dies im Ausland praktiziert wird, ist in der Schweiz nicht erlaubt.

Ein Computer regelt Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Stall, dennoch machen Meier und sein Sohn Tobias mehrmals täglich Kontrollgänge. «Kein Computer ist so gut wie der Mensch.» Bei den Hühnern handelt es sich um männliche und weibliche Tiere der Rasse Ross, die schnell wachsen. Maximal 40 Tage brauchen sie, um ihr Schlachtgewicht von 2200 Gramm zu erreichen.

Trotzdem können sich die Tiere bis zur Schlachtung gut bewegen, erklärt Meier. Knochenbrüche kämen selten vor. Tobias Meier sagt:

«Das könnte ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren.»

Tobias Meier zeigt das Futter für die Poulets. Gen-Soja ist auch hier verboten. Bild: Kevin Roth

Eine vorsorgliche Antibiotika-Abgabe ist in der Schweiz nicht erlaubt. Krankheiten seien auch selten, sagt Meier. Durchschnittlich gebe es in einer von zehn Herden Darmentzündungen. Coop schreibt vor, dass sie ausschliesslich vom eigenen Tierarzt behandelt werden.

Beat Meier redet gerne über seine Poulets. Ihm ist es wichtig, den Konsumenten ein realistisches Bild zu vermitteln. «Viele haben Horrorbilder im Kopf.» Er hat deshalb ein Fenster einbauen lassen, durch das man die Hühner beobachten kann. Der Hof liegt neben einem Naturschutzgebiet am Rande von Frauenfeld. Es gefällt ihm, wenn die Leute Fragen stellen, vor allem auch die Skeptiker. «Die meisten seien positiv überrascht, wenn sie in den Stall schauen.» Zwar hätten seine Hühner keinen Auslauf auf einer Wiese, es gehe ihnen aber gut, sagt Meier:

«Wir bieten den Konsumenten ein gutes Produkt an.»

Geschlachtet werden die Poulets wie auch die Biohühner im Schlachthof von Bell im Luzernischen. Zuvor werden sie von Hand in Boxen verladen. Das passiere bei Nacht, weil es dann ruhiger zu- und hergehe. Meier hat eine Gruppe von etwa 15 Helfern.

Pouletzüchter Beat Meier. Bild: Kevin Roth

«Es sind mehr oder weniger immer dieselben: vom Postboten bis zur Vegetarierin.»

Vegetarierin? Er lacht. Ja, das sei eine Frau vom Dorf. Sie sei kritisch, aber auch neugierig gewesen, was das Verladen und die Haltung der Tiere angehe. Da habe er sie eingeladen, sie solle kommen, wenn die Tiere verladen werden. Seitdem helfe sie regelmässig mit.