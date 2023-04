Verbrechen Tötungsdelikt in Rebstein: Kantonspolizei nimmt zwei Verdächtige fest Wie die Kantonspolizei St.Gallen am Dienstagmittag bekannt gibt, haben sie im Auftrag der Staatsanwaltschaft des Kantons zwei tatverdächtige Personen im Bezug auf das Tötungsdelikt in Rebstein festgenommen.

Symbolbild: Kantonspolizei St.Gallen

Mitte Februar wurde in Rebstein ein 49-jähriger Schweizer tot aufgefunden. Es handelt sich um ein Tötungsdelikt. Die danach eingeleiteten, umfangreichen Ermittlungen führten zu zwei in der Region wohnhaften Personen, einem 26-jährigen Serben und einer 19-jährigen Schweizerin. Wie die Kantonspolizei St.Gallen am Dienstagmittag in einer Medienmitteilung schreibt, stehen sie im Verdacht, am Sonntagabend des 12. Februar 2023 den 49-jährigen Schweizer an der Gräflibühlstrasse getötet zu haben.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen werde im Rahmen des bereits eröffneten Strafverfahrens Antrag auf Untersuchungshaft gegen die beiden Beschuldigten stellen. Das Tatmotiv, wie auch die genauen Tatumstände, sind nach wie vor Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (kapo/evw)