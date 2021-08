Veranstaltungen Konzerte und Abschlussfeiern bereits im Juni: Was Ostschweizer Regierungen zu den Lockerungsplänen des Bundesrates sagen Die Ostschweizer Kantone unterstützen das vom Bund vorgeschlagene Vorgehen für die Zulassung von Grossveranstaltungen. Doch sie fordern mehr Tempo.

Exklusiv für Abonnenten

Veranstaltungen bis zu 300 Personen sollen ab Juni stattfinden können. Bild: Michel Canonica

Der Bund hat den Kantonen seine Pläne für Öffnungen bei den Publikumsanlässen zur Konsultation unterbreitet. Am Montag haben die Regierungen der Kantone Thurgau, St.Gallen, Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden Stellung zu den Vorschlägen des Bundes bezüglich Lockerungen der Coronamassnahmen genommen. Die Regierungen fordern raschere Öffnungsschritte.

Jein. Sie begrüssen zwar die schrittweisen Lockerungen des Bundesrates. Doch sie fordern auch diverse Anpassungen.

Mathias Cajochen, Departementssekretär des Innerrhoder Gesundheits- und Sozialdepartements. Bild: PD

Die Ostschweizer Kantone fordern ab Juni grössere Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen unter erhöhten Schutzauflagen – zum Beispiel Sitzplatz- und Abstandspflicht. «Hierzu zählen zum Beispiel Konzerte, Hochzeiten, Schulabschlussfeiern», sagt Mathias Cajochen, Departementssekretär des Innerrhoder Gesundheits- und Sozialdepartements.

Für die St.Galler Regierung ist bei ausreichenden Platzverhältnissen und einer Durchführung im Freien auch eine Obergrenze von 600 Personen denkbar. So sollen gemäss dem St.Galler Regierungschef Bruno Damann die beiden Länderspiele der Schweizer Nationalmannschaft zur EM-Vorbereitung im Kybunpark im Juni vor einem Publikum von 600 Personen stattfinden können.

Der St.Galler Regierungschef Bruno Damann. Bild: Benjamin Manser

Ab Juli will der Bund Anlässe mit bis zu 3000 Personen ermöglichen, ab September auch solche mit bis zu 10'000 Personen. Diesen Lockerungsschritt unterstützen die Ostschweizer Regierungen.

Weil die Ostschweizer Regierungen wenig von den vom Bund vorgeschlagenen Pilotveranstaltungen – ab 1. Juni, mit Covid-19-Zertifikat, bis zu 600 Personen – halten. Einerseits, weil die Zeit für die Eingabe und Umsetzung von Pilotversuchen bis zum 1. Juni zu knapp sei. Andererseits, weil bis dann noch kein fälschungssicheres Covid-19-Zertifikat zur Verfügung stünde. Ein solches hat der Bund bis Ende Juni in Aussicht gestellt.

Nein. Anstelle der Bewilligungspflicht plädieren die Ostschweizer Regierungen für eine Meldepflicht, allenfalls verbunden mit besonderen Vorgaben für Schutzkonzepte. Die Einhaltung soll mit Stichproben kontrolliert werden. Die Meldepflicht habe sich im vergangenen Jahr bewährt, sagt etwa Bruno Damann.«Müsste der Kanton jeden Grossanlass bewilligen, wäre dies mit einem sehr grossen Aufwand verbunden.»

«Damit wir zurück zur Normalität können, braucht es nun dringend ein Zertifikat für Geimpfte, Getestete und Genesene», sagt Bruno Damann. Das Testen vor den Events soll zudem über eine möglichst zuverlässige und überprüfbare Form von Selbsttests erfolgen.

Im Bezug auf das Pre-Event-Testen sagt Bruno Damann:

«Wenn ab Juli bei einer Veranstaltung von bis zu 3000 Personen nur 1500 geimpft sind und der Rest noch nicht und somit einen Test braucht, werden der Kanton und die Labore völlig überlastet sein.»

Der Ausserrhoder Ratsschreiber Roger Nobs. Bild: PD

Der Ausserrhoder Ratsschreiber Roger Nobs hingegen sagt, das kantonale Testzentrum in Teufen könnte einen Ansturm von Testwilligen bewältigen. Doch Nobs sagt auch:

«Testungen in grosser Zahl vor Ort unmittelbar vor oder während Grossveranstaltungen sind logistisch aber eine Herausforderung, zu der es noch keine Erfahrungen gibt.»

Es würde eine grosse Infrastruktur vor Ort aufgebaut werden müssen. Zudem stünden noch keine zuverlässigen Schnelltests zur Verfügung, die keine Wartezeiten mit sich brächten.

Geht es nach dem St.Galler Regierungschef, soll dies möglich sein. Im Hinblick auf die möglichen Anlässe mit bis zu 10'000 Personen im September, zum Beispiel die Fussballspiele des FC St.Gallen oder die Eishockeymatches der Rapperswil-Jona Lakers, sagt Damann:

«Wir müssen irgendwann einmal wieder weg vom Testen. Wenn die Durchimpfungsrate hoch genug liegt – sprich, bei 60 bis 80 Prozent, und die Herdenimmunität hoch genug ist, sollen die Veranstalter die Möglichkeit haben, Nichtgeimpfte auch ohne Test reinzulassen.»

Sie fordern eine höhere Bundesbeteiligung am Schutzschirm. Die Franchise und der Selbstbehalt der Veranstalter sind laut den Ostschweizer Regierungen mit 30'000 Franken und 20 Prozent der ungedeckten Kosten zu hoch. Die Regierungen bezeichnen das Verfahren für die Bewilligungen und die Entschädigungen als zu kompliziert und nicht praxistauglich. Zudem soll sich der Bund, analog zu den Härtefällen in der Wirtschaft, mit 80 Prozent an den Entschädigungen und an den Vollzugskosten beteiligen.

Gemäss Verordnungsentwurf ist die Beteiligung des Bundes am Schutzschirm zudem nicht für Veranstaltungen vorgesehen, an deren Kapital die öffentliche Hand zu mehr als zehn Prozent beteiligt ist. Das stört Bruno Damann. Er sagt: «Die öffentliche Hand ist, darunter der Kanton St.Gallen, zu über 50 Prozent an der Olma beteiligt. Somit fällt sie nicht unter den Schutzschirm. Das soll sich ändern.»

Die Maskenpflicht auf den Terrassen soll fallen, da sie schwer umsetzbar sei. «Es ist für die Wirte schwierig zu kontrollieren, ob jemand mit einem vollen Glas Rotwein gerade am Trinken ist oder noch nicht», sagt Bruno Damann.

Weiter sollen auch die Einschränkungen für private Anlässe gelockert werden. «Zum Beispiel für Vereinsversammlungen», sagt Nobs.