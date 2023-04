Velo- und Fussverkehr SBB-Sittersteg zwischen Bruggen und Winkeln wird am 4. Mai wiedereröffnet – die Stadt St.Gallen plant ein Fest Rund 15 Monate war der Steg am SBB-Sitterviadukt gesperrt, Velofahrerinnen und Fussgänger mussten einen Umweg nehmen. Das ist nun vorbei: Anfang Mai wird er definitiv wiedereröffnet.

SBB-Sittersteg Vorher Nachher Der SBB-Sittersteg war zwei Meter breit. Raphael Rohner

Der Fuss- und Veloweg entlang der SBB-Sitterbrücke ist fast fertiggestellt. Am 4. Mai, in neun Tagen, wird der verbreiterte Steg geöffnet – definitiv. Bereits kurz vor Weihnachten hatte die Stadt die wichtige Verbindung zwischen Bruggen und Winkeln freigegeben. So konnten Velofahrerinnen und Fussgänger den Steg während der Baupause im Winter benutzen.

Bis kurz vor Ostern, dann nahmen die Arbeiter die letzte Etappe in Angriff. Bei einigen Anwohnerinnen und Anwohnern stiess das auf Unverständnis. Viele Fussgängerinnen und Velofahrer wären dankbar, wenn sie über die Ostertage ohne Umweg zum Gübsensee gelangen könnten, schrieb eine Frau im Stadtmelder. Eine Verschiebung sei nicht möglich, antwortete die Stadt. Der Eröffnungstermin solle eingehalten werden. Das ist nun gelungen. Am Samstag, 6. Mai, steigt zudem eine Feier (siehe Kasten). Die Verbreiterung des Stegs von zwei auf vier Meter ist eine Etappe auf dem Weg zur Veloschnellroute, die dereinst die ganze Stadt queren soll.

Eröffnungsfeier mit Velocorso und Festwirtschaft Das Fest findet am Samstag, 6. Mai, statt mit Attraktionen zum Thema Velo, wie die Stadt St.Gallen schreibt. Zu Festbeginn ist ein Velocorso geplant, mit dem der Steg eröffnet wird. Der Corso startet um 10.30 Uhr vor dem Lattich-Bau auf dem Güterbahnhofareal. Gemeinsam radeln die Velofahrerinnen und Velofahrer via Bahnhof Haggen zur Sitterbrücke, über den neuen Steg und weiter bis zum Schulhaus Hof. Dort hält um 11.30 Uhr Stadtrat Markus Buschor eine Ansprache. Anschliessend startet die Festwirtschaft, die der Quartierverein Winkeln und der Einwohnerverein Bruggen betreiben. Es wird einen Zmittag geben, Musik wird gespielt und ein Glücksrad betrieben. Bahnhöfe werden mit einbezogen An den Bahnhöfen Winkeln und Bruggen erhalten Besucherinnen und Besucher Velowimpeln, Verpflegungsbons und ein Glückslos für einen Wettbewerb. So ausgestattet können sie den neuen Steg erkunden. Am östlichen Ende der Sitterbrücke, also bei der Lehnstrasse, wird ebenfalls ein Infopavillon stehen, wo Wimpel und Bons erhältlich sind. Der offizielle Teil endet um 14 Uhr. Die Festwirtschaft bleibt weiter offen. (mha)

Steg war zu schmal

15 Monate war der Steg geschlossen. Zu Beginn hiess es, die Sperrung werde beinahe zwei Jahre dauern. Protest folgte, woraufhin Stadt, SBB und Baufachleute nochmals Gespräche führten. Dabei ging es insbesondere darum, ob Nachtsperrungen der Bahnlinie vorgezogen werden könnten. Das hat geklappt, weshalb die wichtige Verbindung zwischen Bruggen und Winkeln jetzt einige Monate früher definitiv eröffnet wird.

Die Verbreiterung an sich war unbestritten: Der bisherige Steg war zu schmal. Es kam zu brenzligen Situationen, wenn Velofahrerinnen und Velofahrer mit Tempo über die Brücke brausten und dann mit Familien, Joggern oder Flaneuren kreuzen mussten.

Roger Oehy, Oberbauleiter des städtischen Tiefbauamts, sagt, die Verbreiterung sei aufwendig und auch einmalig gewesen. «Ich bin doch schon fast 30 Jahre auf dem Bau tätig, aber so ein Bauwerk habe ich zuvor noch nie begleiten dürfen.» Der bestehende Steg wurde abgebrochen. Zwischen den bestehenden Trägern wurden zusätzliche Träger eingebaut, mit einer Länge von vier Metern. Danach erstellten die Arbeiter darüber die neue Fahrplanplatte.

Zwischen den bestehenden Trägern wurden zusätzlich neue betoniert. Bild: Tobias Garcia (2. 8. 2022)

Das SBB-Viadukt ist denkmalgeschützt, die Natur im Sittertobel durfte nicht gestört werden und dann waren da noch die SBB-Oberleitungen. Daher wurde ohne Kran gearbeitet.

Alles wurde von Hand und «über Kopf» erstellt. Das heisst: Bis die neue Betonplatte erstellt war, wurden sämtliche Arbeiten von einem Hängegerüst aus erledigt, Schritt für Schritt, in 70 Meter Höhe, ohne Hebegerät. War ein Teil fertiggestellt, konnte dieser genutzt werden, um den nächsten Teil zu bauen. Oehy sagt: «Nebst der anspruchsvollen Betonarbeit waren auch die Montage und Demontage des Hängegerüstes eindrücklich, denn die Arbeiter standen jeweils direkt am Abgrund. Natürlich waren sie gesichert, schwindelfrei muss man aber trotzdem sein.»

Roger Oehy, Oberbauleiter beim Tiefbauamt der Stadt St.Gallen. Bild: PD

Breitere Zufahrten und ein separater Gehweg

Zuletzt wurden die Wege zur Brücke fertiggestellt. Im Bereich der Lehnstrasse wurde der Fuss- und Veloweg ebenfalls verbreitert und eine Velorampe erstellt. Dasselbe gilt für den Gübsenweg westlich der Brücke: Ein Stück nach dem Steg teilt sich der Weg. Velofahrerinnen und -fahrer benutzen die alte Strecke, die aber auf 3,4 Meter verbreitert wurde. Für Fussgängerinnen und Fussgänger wurde ein neuer, zwei Meter breiter Weg angelegt.

Somit müssen sich Fussgängerinnen und Fussgänger auch die Sturzeneggstrasse zwischen Gübsenweg und Gübsenstrasse nicht mehr mit Fahrzeugen teilen, sondern können auf einem separaten Gehweg spazieren. Die Sturzeneggstrasse wurde in diesem Bereich auf vier Meter verbreitert. Velos, Autos und landwirtschaftliche Fahrzeuge können dadurch besser kreuzen. Zwischen Gehweg und Strasse wurde ein Grünstreifen angelegt. Zudem wurde eine Wildblumenwiese gesät und wurden Obstbäume und Stauden gepflanzt.

Damit steht ein Schlüsselprojekt der Veloschnellroute vor dem Abschluss. 48 Tonnen Stahl und 381 Kubikmeter Beton wurden verbaut. 5,3 Millionen Franken hat es gekostet, 1,8 Millionen davon zahlte die Stadt. Den Rest finanzierten Kanton und Bund. An beiden Enden des Teilstücks geht es bald schon weiter: Die Lehnstrasse soll zur Velostrasse werden, Velofahrende sollen also Vortritt erhalten. Das Projekt lag bis Ende März öffentlich auf. Der Neuhofweg soll ebenfalls velofreundlicher gestaltet werden. Frühester Baubeginn ist in einem Jahr.