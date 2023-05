VATIKAN Neue Schweizergardisten in Rom vereidigt: Diese zwei St.Galler beschützen Papst Franziskus Am vergangenen Sonntag wurden im Vatikan 23 neue Schweizergardisten vereidigt. Auch zwei Rekruten aus dem Kanton St.Gallen dienen dem Papst nun als Leibwächter.

Die beiden St.Galler Fabrice Amman (links) und Basil Fry gehören seit Sonntag zur Schweizergarde. Bild: Oliver Sittel

Seit ihrer Gründung durch Papst Julius II. im Jahr 1506 dient die Schweizergarde als Leibwache für den Schutz der Päpste. Am vergangenen Sonntag wurden 23 neue Gardisten für Papst Franziskus vereidigt. Zwei von ihnen leben im Kanton St. Gallen: Fabrice Amman aus Ganterschwil und Basil Fry aus Haag im St.Galler Rheintal.

Mit ihrem Eid geloben die neuen Schweizergardisten, den regierenden Papst und alle seine rechtmässigen Nachfolger zu schützen und zu verteidigen, auch unter Einsatz ihres eigenen Lebens – so wie es ihre Vorfahren in der Vergangenheit getan haben.

Flucht durch geheimen Gang

Dieses Versprechen wird jedes Jahr am 6. Mai, dem Jahrestag der Plünderung Roms, abgelegt. 189 Schweizergardisten verteidigten im Jahr 1527 Papst Clemens VII. gegen die Armee Karls V. Den damaligen Gardisten gelang es, den Papst über einen geheimen Fluchtgang in der Engelsburg in Sicherheit zu bringen. Dabei überlebten nur 42 Mann.

Während der Vereidigungszeremonie im Damaskushof im Vatikan wurden die Rekruten namentlich vor die Gardefahne gerufen, vor der sie dem Heiligen Vater Treue und Gehorsam gelobten.