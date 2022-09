Uznach Privatschule mit Verbindungen zu Neonazis und Reichsbürgern: Kantonsräte fordern Antworten Der St.Galler Bildungsrat hat eine Privatschule in Uznach bewilligt, die einen verschwörungstheoretischen und nationalistischen Hintergrund haben soll. Nun künden Kantonsräte eine Interpellation zum Thema an.

Ab diesem Schuljahr dürfen in der Privatschule in Uznach Kinder unterrichtet werden. Bild: Christian Beutler/KEYSTONE

«Lernraum zum Eintauchen» nennt sich die Privatschule, die in diesem Schuljahr neu in Uznach eröffnet hat. Eigentlich ein harmloser Name. Jedoch berichtete die «Wochenzeitung» WOZ im Juli 2022, dass die Schule mit einer umstrittenen Bewegung in Verbindung steht.

Gemäss ihrem Flyer soll die Uznacher Privatschule nach dem Konzept der sogenannten Schetinin-Schule unterrichten. Diese ist aus der völkisch-esoterischen Anastasia-Bewegung hervorgegangen und hat stark nationalistische, verschwörungstheoretische und rechtsesoterische Züge, berichtet die WOZ. Besonders in Deutschland soll sie Verbindungen ins Lager der Neonazis und der Reichsbürger haben.

Ideologie liege nicht in der Aufsicht des Staates

Die Privatschule Lernraum zum Eintauchen hat vom St.Galler Bildungsrat eine provisorische Bewilligung für zwei Jahre erhalten. Gemäss einer Aussage von Jürg Müller, Leiter Abteilung Aufsicht und Schulqualität, im Juli 2022 sei die Frage nach einem religiös-ideologischen Hintergrund von der Privatschule im Vorfeld verneint worden. Im «St.Galler Tagblatt» sagte Müller, dass

«eine Ideologie im Hintergrund aufgrund der verfassungsrechtlich gewährten Privatschulfreiheit nicht der Staatsaufsicht unterliegt».

Jürg Müller, Leiter Abteilung Aufsicht und Schulqualität im Kanton St.Gallen. Bild: PD

Auf dieses Zitat im Besonderen und die Medienberichterstattung zur umstrittenen Privatschule im Allgemeinen gehen nun die beiden GLP-Kantonsrätinnen Sarah Noger-Engeler und Franziska Cavelti Häller sowie FDP-Kantonsrat Martin Stöckling in einer Interpellation ein. Den Vorstoss haben sie noch nicht eingereicht, jedoch bereits an die Medien versandt. Gemäss den drei Vorstössern zirkuliert die Interpellation momentan zur Mitunterzeichnung im Rat.

Noch mehr Vorstösse zum Thema geplant

In der Interpellation stellen die drei Kantonsratsmitglieder mehrere Fragen an den Regierungsrat. Als Erstes wollen sie wissen, wie es sein könne, dass die Ideologie im Hintergrund des pädagogischen Leitbilds einer Privatschule nicht der Staatsaufsicht unterliege. Des Weiteren fragen die Kantonsräte:

«Welche Möglichkeit hat der Staat, zu verhindern, dass staatsfeindliche Ideologien an Privatschulen den Unterricht prägen?»

Ausserdem soll die Regierung beurteilen, ob die rechtlichen Grundlagen dazu ausreichend seien.

Gemäss dem Lehrplan des Kantons St.Gallen müssen Volksschulen und auch Privatschulen «die Schülerin und den Schüler nach den Grundsätzen von Demokratie, Freiheit und sozialer Gerechtigkeit im Rahmen des Rechtsstaates zu einem verantwortungsbewussten Menschen und Bürger» erziehen. Der Vorstoss stellt diesbezüglich die Frage, ob eine Privatschule mit fragwürdigem Gedankengut diesem Grundsatz nachkommen könne.

Sarah Noger-Engeler, GLP-Kantonsrätin. Bild: PD

Die Interpellation wird voraussichtlich am 21. September, dem letzten Tag der Septembersession des Kantonsrats, eingereicht werden. Wie Sarah Noger-Engeler schreibt, würden in dieser Session noch weitere Vorstösse zum selben Thema vorgelegt.