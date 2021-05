Urteil Verurteilter Einbrecher verabschiedet sich vom Bezirksgericht Frauenfeld mit den Worten: «Es war mir ein Fest.» Sein fester Wohnsitz ist das Gefängnis: Ein notorischer Straftäter wurde zu 30 Monaten Haft verurteilt. Es schien ihm nichts auszumachen.

Der 37-Jährige verschaffte sich gewaltsam Zugang zu Wohnungen und Gebäuden, ähnlich wie auf diesem Symbolbild. Bild: Keystone

Was er braucht, das holt er sich. Seien es Lebensmittel, alkoholische Getränke, Geld oder einfach nur ein paar Schuhe. Dafür spaziert der 37-Jährige durch unverschlossene Türen oder schlägt Scheiben ein, um sich Zugang zu Restaurants und Wohnungen zu verschaffen. Er nimmt mit, was er gerade findet. Vom Waschmittel bis zu Kleidern, Lebensmittel, Getränke, Geld, einmal einen Autoschlüssel und das dazugehörende Auto. In einem anderen Fall ein Velo, das er in alkoholisiertem Zustand, ohne Licht dafür, mit Beifahrer auf dem Gepäckträger durch die Nacht lenkt.

Eine lange Liste von Straftaten

Die Liste der Tatbestände, die dem 37-jährigen Mann zugeordnet werden, ist lang. Nebst den Einbrüchen werden ihm Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz, Hausfriedensbruch, Drohung, einfache Körperverletzung, Hinderung einer Amtshandlung und Missachtung von Bewährungshilfen zur Last gelegt. Die Spur des Delinquenten führt von Diessenhofen über Eschenz, Aadorf, Wil in die Kantone Zürich, Glarus, Aargau und Solothurn. Der vorsitzende Richter sagt:

«Es ist verrückt, was Sie in Kürze alles angestellt haben.»

Eingang zum Bezirksgericht Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

«Ja, schon», sagte der Mann – mit einem entschuldigenden Lächeln im Gesicht. Er ist ein Wiederholungstäter, ist bereits mehrfach einschlägig vorbestraft, sein fester Wohnsitz ist die Haftanstalt. Ende März 2020 wurde er freigelassen, seit Anfang Juni 2020 sitzt er wieder im vorzeitigen Vollzug. Der Beschuldigte bestreitet keine der vielen Taten, welche die Staatsanwaltschaft in 21 Dossiers zusammengetragen hat, und auch nicht die Strafzumessung – deshalb konnte die Anklage auf Antrag seines Pflichtverteidigers im abgekürzten Verfahren abgehandelt werden.

Das Bezirksgericht verurteilte den Mann zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten, dazu kommt eine Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je 30 Franken sowie eine Busse von 1200 Franken. Begleitende Massnahmen wurden keine angeordnet, da gemäss Gutachten diese kaum Erfolg versprechen dürften.

Nach dem Urteil geht er gutgelaunt zurück in die Haftanstalt

Die Kosten für die Untersuchung und das Verfahren, für den Anwalt und die Forderungen der Zivilkläger wird der Verurteilte übernehmen müssen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse zulassen. Dieser Teil der Urteilsbegründung sorgte bei dem Mann für einen Anflug von Heiterkeit. «Das war ein adäquater Richter», zeigte sich der 37-Jährige nach der knapp eine Stunde dauernden Verhandlung mit dem Verlauf offensichtlich sehr zufrieden.

Mit den Worten: «Es war mir ein Fest», verabschiedete er sich gutgelaunt von Verteidiger und Staatsanwalt und liess sich von zwei Polizisten in die Justizvollzugsanstalt Cazis Tignez zurück chauffieren.