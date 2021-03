Urteil Nach dem Urteil zum Grossbrand bei der Egnacher Tobi Seeobst: Wer zahlt den Millionenschaden? Drei Jugendliche haben den Grossbrand bei der Tobi Seeobst AG in Egnach fahrlässig verursacht. Das Bezirksgericht Arbon verurteilte sie zu einer Erziehungsstrafe. Die Forderungen der Geschädigten verwies das Gericht auf den Zivilweg.

Der Brandplatz bei der Tobi AG in Egnach sieht ein paar Tage nach dem verheerenden Brand immer noch schlimm aus. Reto Martin

Mehrere Millionen Franken hoch sind die Forderungen der Geschädigten nach dem Brand bei der Tobi Seeobst vor drei Jahren in Egnach. Am 5.März 2021 verurteilte das Bezirksgericht Arbon drei Jugendliche wegen fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst zu gemeinnütziger Arbeit. Wie lange sie arbeiten müssen, teilt das Bezirksgericht mit Rücksicht auf die Jugendlichen nicht mit. Die Arboner Gerichtspräsidentin Mirjam Trinkler sagt jedoch: «Das gesetzlich vorgesehene Maximum der Erziehungsstrafe beträgt zehn Tage.» Die Jugendlichen kommen also, was die Strafe betrifft, glimpflich davon. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Gericht hat die Höhe der Zivilforderungen nicht geprüft

Doch wer bezahlt den Millionenschaden, den der Brand der Lagerhalle verursacht hat? Die Forderungen der Geschädigten seien sehr komplex, deshalb habe das Bezirksgericht die Höhe nicht geprüft, sagt Mirjam Trinkler. Es überwies die Forderungen auf den Zivilweg. Das heisst, die Geschädigten müssen einen Zivilprozess gegen die Verursacher führen, um sich ihr Geld zu holen.

Gebäudeversicherung entscheidet erst noch über Vorgehen

Bei einem Brand, den der Eigentümer der Liegenschaft nicht selber zu verantworten hat, zahlt die Gebäudeversicherung. Das ist auch hier der Fall. Im Geschäftsbericht 2018 notiert die Thurgauer Gebäudeversicherung eine Schadensumme von 3,78 Millionen Franken. Die Gebäudeversicherung sei vom Gesetz her berechtigt, auf den oder die Verursacher zurückzugreifen, sagt Direktor Milos Daniel. Wie man in diesem Fall vorgehe, sei aber noch nicht entschieden. Daniel sagt:

«Wir werden noch im Detail prüfen, ob und wie wir in diesem Fall Regressansprüche anmelden.»

Wer haftet, wenn Kinder oder Jugendliche Schäden anrichten? «Dieser Sachverhalt ist ziemlich komplex und die Haftungsbeurteilung hängt stark von den gegebenen Umständen ab», heisst es auf Anfrage bei der Medienstelle von Helvetia Schweiz. Man könne deshalb kurzfristig keine Antwort dazu geben.

Der «Beobachter» hat in seinem Artikel vom 7. Februar 2020 einige Grundsätze für die Haftungsfrage bei Schäden, die von Kindern und Jugendlichen verursacht wurden, zusammengetragen. Darin heisst es: «Wenn ein Kind urteilsfähig ist, muss es selber zahlen.» Urteilsfähig heisst, dass es die Folgen seines Handelns erkennen und sich entsprechend verhalten kann. Eltern würden nur für ihre Kinder haften, wenn sie die Aufsichtspflicht verletzt hätten.

Ist der Schaden fahrlässig verursacht worden, zahle die Privathaftpflicht. Bei einem vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Schaden zahle die Versicherung laut «Beobachter» gar nicht oder reduziere die Leistung.