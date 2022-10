Urteil Ein Mann verprügelte in St.Gallen einen Busfahrer – nun muss er trotz Berufung in stationärer Behandlung bleiben 2020 ging ein psychisch kranker Mann an einer Bushaltestelle in Rotmonten auf einen Buschauffeur los. Das Kantonsgericht hebt das Urteil der Vorinstanz auf und reduziert die stationäre therapeutische Massnahme.

Durch die Schläge und Tritte erlitt das Opfer ein Schädel-Hirn-Trauma und Schmerzen im Nacken-, Rücken- und Schulterbereich. Bild: Getty

Der 33-jährige Schweizer passte den Buschauffeur im Februar 2020 an der Endhaltestelle Rotmonten in St.Gallen ab. Zunächst griff er ihn verbal an und gab ihm die Schuld daran, dass bei ihm derzeit alles «scheisse» laufe. Er packte den Chauffeur am Halskragen, drückte ihn ins Gebüsch und schlug ihm mit der rechten Faust ins Gesicht. Danach ging er zurück zu seinem Personenwagen und fuhr davon.

Opfer leidet an posttraumatischer Belastungsstörung

Laut Anklageschrift wollte der Buschauffeur die Leitstelle informieren, damit diese die Polizei alarmiere, als der Beschuldigte erneut mit hoher Geschwindigkeit auf den Bus zufuhr und sein Auto direkt vor ihm anhielt.

Bevor der Buschauffeur die Türe schliessen konnte, gelang es dem Beschuldigten, in die Führerkabine zu treten. Sofort begann er, auf sein Opfer einzuprügeln. Er schlug ihm mit den Fäusten ins Gesicht und kickte mit dem Fuss mehrmals gegen Kopf, Bauchbereich, Rücken und Nacken. Erst herbeieilende Passanten konnten den Beschuldigten vom Opfer losreissen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei arretieren.

Durch die Schläge und Tritte erlitt das Opfer ein Schädel-Hirn-Trauma und Schmerzen im Nacken-, Rücken- und Schulterbereich. Zurück blieben Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Schwindel und Konzentrationsschwächen. Der Buschauffeur leide seit dem Überfall an einer posttraumatischen Belastungsstörung, hatte die Anklage betont.

Auch die Eltern und Geschwister des Beschuldigten bekamen dessen Gewaltausbrüche mit Ohrfeigen und Faustschlägen zu spüren. Ausserdem wurde ihm vorgeworfen, dass er sich trotz des Entzugs des Führerscheines ans Steuer seines Wagens gesetzt hatte.

Stationäre Massnahme angeordnet

Das Kreisgericht St.Gallen sprach den bereits vorbestraften Mann im Mai 2021 der versuchten schweren Körperverletzung, der Sachbeschädigung, der Tätlichkeiten und des Führens eines Motorfahrzeuges trotz Entzug des Führerausweises schuldig. Es verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 16 Monaten, einer Geldstrafe und einer Busse. Anstelle des Vollzugs der Freiheitsstrafe ordnete es eine stationäre therapeutische Massnahme an.

Gegen dieses Urteil erhob der Beschuldigte, der sich zurzeit im vorzeitigen Massnahmenvollzug stationär in einer psychiatrischen Klinik befindet, Einsprache und beantragte am Kantonsgericht eine ambulante Therapie. In der stationären Massnahme fühle er sich wie im Gefängnis, erklärte er an der Berufungsverhandlung. Er sei überzeugt, dass eine ambulante Therapie das Richtige für ihn sei. Auch betonte er immer wieder, er habe bei den Gewaltvorfällen nicht gewusst, was er mache. Es sei ihm damals sehr schlecht gegangen und er habe nicht klar denken können. Die Straftaten seien ein Fehler gewesen. Es tue ihm alles sehr leid.

Auch der Verteidiger plädierte für eine ambulante Massnahme. Seinem Mandanten sei es in der Zwischenzeit klar geworden, dass er psychisch krank sei und seine Medikamente regelmässig einnehmen müsse. Seither gehe es ihm viel besser. Eine stationäre Therapie sei unter diesen Umständen nicht verhältnismässig. Komme das Kantonsgericht wider Erwarten zum Schluss, dass die Therapie stationär zu erfolgen habe, sei sie auf ein Jahr zu beschränken. Zudem sei denkbar, dass man verstärkt Kontrollen durchführe, ob der Beschuldigte die Medikamente tatsächlich einnehme.

Gutachter sieht hohe Rückfallgefahr

Die Staatsanwältin plädierte für die Abweisung der Berufung. Sie wies auf ein forensisch-psychiatrisches Gutachten hin. Darin werde festgehalten, dass der Beschuldigte an einer paranoiden Schizophrenie und einer Persönlichkeitsstörung leide, eine hohe Rückfallgefahr bestehe und er Hilfe in Form einer stationären Therapie brauche. Eine ambulante Massnahme reiche nicht aus.

Das Kantonsgericht St.Gallen gab sein Urteil schriftlich bekannt. Es hob das Urteil der Vorinstanz auf. Zwar bestätigte es im Wesentlichen die Schuldsprüche und das Strafmass, beschränkte aber die stationäre therapeutische Massnahme auf zwei Jahre.