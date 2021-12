Urteil Drogenkurierin schmuggelt 46 Koffer mit Kokain in die Schweiz und wehrt sich gegen Gefängnisstrafe: Kreisgericht St.Gallen bestätigt Urteil Eine 39-jährige Drogenkurierin hat sich vergeblich gegen einen Gefängnisaufenthalt gewehrt. Sie hatte über 100 Kilo Kokaingemisch transportiert.

Rund 43 Mal ist die Beschuldigte nach Amsterdam gereist, um Kokain kofferweise zurück in die Schweiz zu schaffen. Bild: Manuela Jans

Das Kreisgericht St.Gallen hatte die Schweizerin im Januar 2020 wegen schwerer Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz und Geldwäscherei zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und einer Busse verurteilt. Bereits an der Gerichtsverhandlung hatte die Frau erklärt, falls sie ins Gefängnis müsse, bedeute dies für sie den Weltuntergang. Sie legte Berufung ein und verlangte am Kantonsgericht, sie sei lediglich der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig zu sprechen. Als Sanktion sei maximal eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten auszusprechen.

Von Amsterdam nach St.Gallen gereist

Die Drogenkurierin war in der Hauptsache geständig. Sie gab zu, dass sie innerhalb von vier Jahren über 43 Mal nach Amsterdam geflogen war, dort einen Koffer mit Kokain abgeholt hatte, mit dem Zug nach St.Gallen gereist war und die Drogen in ihrer Wohnung einer Kontaktperson übergeben hatte. Für jeden Transport erhielt sie nach ihren eigenen Angaben 1000 Franken. Drei Mal holte die Frau auch von Friedrichshafen Kokain in die Schweiz und bekam dafür 500 Franken. Zudem wechselte sie mehrmals auf Geheiss ihrer Auftraggeber Geldbeträge von Schweizer Franken in Euro. Laut Anklage waren es mehrere zehntausend Franken.

An der Berufungsverhandlung erklärte die Beschuldigte auf viele Fragen der vorsitzenden Richterin, sie könne nichts mehr dazu sagen, da sie sich nicht mehr erinnere. Als Grund für die Kurierdienste gab sie an, sie habe zu wenig Geld gehabt und mit dem Lohn aus den Drogentransporten Schulden tilgen wollen.

Unbekannte Menge im Kofferboden

Ihrer Mandantin sei es nicht bewusst gewesen, dass sie sich mit dem Wechseln des Geldes strafbar mache, begründete die Verteidigerin den Antrag für einen Freispruch vom Vorwurf der Geldwäscherei. Zu den Kokaintransporten betonte sie, die Frau habe sich auf der untersten Stufe in der Hierarchie der Drogengeschäfte befunden. Sie habe nicht gewusst, wie viel Kokain sie in den Koffern mit sich geführt habe. Stets habe sie den genauen Anweisungen ihrer Auftraggeber, von denen sie ausgenutzt worden sei, folgen müssen. Sie habe sich sehr naiv auf die Kokaintransporte eingelassen.

Strafmildernd berücksichtigt werden müsse ein versuchter Raubüberfall auf die Frau, erklärte die Verteidigerin weiter. Nachdem sie mit einem Koffer von Amsterdam in ihre Wohnung zurückgekehrt sei, hätten zwei maskierte Männer bei ihr geläutet, sie mit einer Metallstange geschlagen und die Herausgabe des Kokains gefordert. Mit viel Glück habe sie aus der Wohnung fliehen können. Da die Polizei damals bereits gegen die Beschuldigte ermittelte, konnten die Angreifer später verhaftet werden.

Abweisung der Berufung beantragt

Der Staatsanwalt beantragte die Abweisung der Berufung. Er zeigte sich überzeugt, dass sich die Beschuldigte ohne Zwang auf den Kurierdienst eingelassen hat, weil das vermeintlich leicht verdiente Geld lockte. Zudem bezweifelte er, dass sie nur 1000, sondern vielmehr 2000 Franken pro Transport erhalten hatte.

Das Kantonsgericht hob zwar das Urteil der Vorinstanz auf, veränderte den Entscheid jedoch nicht wesentlich. Wie das Kreisgericht St.Gallen verurteilte es die Beschuldigte zu einer fünfjährigen Freiheitsstrafe und einer Busse von 300 Franken. Die Verfahrenskosten, die zu ihren Lasten gehen, betragen rund 66'000 Franken.