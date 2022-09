Urnengang Grossprojekt vor dem Absturz: Nach 64 von 77 Gemeinden sagen überraschend 52,4 Prozent Nein zu Wil West Der Kredit von 35 Millionen für die Erschliessung des Areals Wil West steht auf dem Prüfstand. Bis dato sind 64 von 77 Gemeinden ausgezählt – es führt das Nein-Lager mit 52,39 Prozent der Stimmen. Im Vorfeld hatte sich die SVP überraschend gegen die Verbauung von Fruchtfolgeflächen gewehrt.

Eine Visualisierung des Areals Wil West. Bild: PD

Bei der Vorlage ging es darum, Geld für die Erschliessung eines Teils des zukünftigen Industriegebiets Wil West zu sprechen. 12,4 Hektaren gehören dem Kanton St.Gallen, liegen aber auf Thurgauer Boden, genauer in der Gemeinde Münchwilen. An der Urne hatte die St.Galler Bevölkerung nun darüber zu entscheiden, ob der Kanton St.Gallen rund 35 Millionen Franken dafür aufwenden soll, das Areal zu erschliessen, zu vermarkten und an Unternehmen zu verkaufen.

Nach 64 von 77 Gemeinden führt derzeit das Nein-Lager, und zwar mit einem Stimmenanteil von 52,39 zu 47,61 Prozent. Ausser Au, Balgach, Widnau, Rapperswil-Jona, Andwil, Gaiserwald, Kirchberg, Jonschwil, Uzwil, Wil und Zuzwil sagen bis dato sämtliche Gemeinden Nein zum Grossprojekt.

Im Vorfeld der Abstimmung hatte sich neben der St.Galler Regierung auch das Komitee «Wir wollen Wil West» für ein Ja an der Urne eingesetzt. Darin vertreten waren unter anderem die IHK St.Gallen-Appenzell und der Gemeindeverbund Regio Wil. Auch die Parteien Mitte, GLP, FDP und – bis zu ihrer Delegiertenversammlung – auch die SVP standen hinter der Vorlage. Die Parteibasis der SVP hatte dann Ende August überraschend die Nein-Parole beschlossen. Ausschlaggebend war das Argument der verbauten Fruchtfolgeflächen.

Verbauung versus Arbeitsplätze

Die 12,4 Hektaren Landwirtschaftsland, die dem Kanton St.Gallen in Münchwilen gehören, waren vor der Abstimmung tatsächlich der grösste Streitpunkt. Neben den SVP-Delegierten sahen auch die Grünen und die SP die Verbauung des Landwirtschaftslands kritisch. Beide Parteien wünschten sich eine nachhaltigere Ausrichtung des kantonsübergreifenden Projekts.

Für den Millionenkredit zugunsten von Wil West hatten sich wirtschaftsnahe Verbände und Parteien starkgemacht. Sie argumentierten damit, dass der moderne Wirtschaftsstandort 3000 Arbeitsplätze schaffen werde. Wil und die umliegenden Gemeinden hatten sich zugunsten von Wil West in einer Charta dazu bereit erklärt, auf neue Einzonungen auf ihrem Gemeindegebiet zu verzichten. Ein weiteres Argument der Wil-West-Befürwortenden war, der neue Autobahnanschluss würde das Verkehrsproblem in der Stadt Wil lösen.