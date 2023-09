Urnengang Brisante Tunnelabstimmung in Rapperswil-Jona: Deutliches Ja für Weiterführung der Planung Seit vielen Jahren wird in Rapperswil-Jona über eine Verkehrsentlastung auf der Unteren Bahnhofstrasse gestritten. Am Sonntag haben die Stimmberechtigten nun entschieden: Sie wollen, dass die Planungen weitergehen.

Blick auf den vielbefahrenen Seedamm in Rapperswil-Jona – er mündet in die Untere Bahnhofstrasse. Keine andere Strasse im Kanton St.Gallen ist derart verkehrsbelastet wie diese. Bild: Ralph Ribi

Auf keiner anderen Strasse im Kanton St.Gallen verkehren so viele Fahrzeuge wie auf der Unteren Bahnhofstrasse in Rapperswil-Jona: rund 25'000 Fahrzeuge pro Tag sind es. 2011 war der Bau eines Tunnels an der Urne gescheitert. Er hätte den lärm- und staugeplagten Einwohnerinnen und Einwohnern Entlastung vom Durchgangsverkehr bringen sollen.

Nun hatten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Rapperswil-Jona erneut darüber zu entscheiden, ob sich die Blechlawine künftig nicht mehr durch die Stadt quält, sondern unterirdisch fliesst. Dabei stand zunächst die Grundsatzfrage im Raum, ob die weitere Planung eines Stadttunnels überhaupt weitergeführt werden soll oder nicht. Bei einer Mehrheit zugunsten der Weiterführung der Planung standen zwei Varianten zur Diskussion: die Variante «Mitte» (veranschlagte Kosten: 930 Millionen) und die Variante «Direkt» (veranschlagte Kosten. 740 Millionen Franken).

Und so haben die Stimmberechtigten entschieden:

Grundsatzentscheid Weiterführung der Planung: Ja-Stimmen: 5013

Nein-Stimmen: 3415

Variantenentscheid: Variante «Mitte»: 4612

Variante «Direkt»: 1782

Und so geht es nun weiter

Nach dem Ja der Stadtbevölkerung zur Weiterführung der Planungen wird der Kantonsrat den Tunnel allenfalls ins nächste Strassenbauprogramm aufnehmen. Es ist letztlich auch der Kanton – er bezahlt den Tunnel –, der entscheidet, ob Variante «Mitte» oder Variante «Direkt» realisiert wird. Und zwar unabhängig von der Präferenz der Rapperswiler Stimmberechtigten beim jüngsten Entscheid.

In Rapperswil-Jona würde demnach eine weitere Abstimmung über das definitive Projekt anstehen, und auch die Kantonsbevölkerung müsste noch über den Tunnel befinden.