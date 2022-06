Unwetter Warnung der Stufe Rot: Ein Gewitter zieht über die Ostschweiz Der Unwetterservice meteocentrale.ch schlägt Alarm. Ein Gewitter breitet sich vom Hinterthurgau Richtung Rorschach aus.

Am Dienstagabend, um 22.10 Uhr, wurde ein Unwetter der Stufe Rot registriert, dessen Schwerpunkt sich im Bereich St. Margarethen (TG) befindet. Das Unwetter kommt aus West und bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 47 km/h in östliche Richtung. Es besteht die Gefahr von Hagel, Starkregen und schweren Sturmböen, wie es in einer Alarmmeldung des Unwetterservices meteocentrale.ch heisst.

Die Blitzaktivität ist hoch. Folgende Orte befinden sich auf der weiteren Zugbahn des Unwetters: Lommis, Affeltrangen, Tobel-Tägerschen, Bronschhofen, Münchwilen, Sirnach, Eschlikon, Tuttwil, Wängi, Weingarten-Kalthäusern, Bettwiesen, Braunau, Wuppenau, Hosenruck, Zuckenriet, Niederhelfenschwil, Bischofszell, Hauptwil, Wilen (Gottshaus), Häggenschwil, Lömmenschwil, Freidorf TG, Berg SG, Tübach, Rorschach, Rorschacherberg. (pd/mlb)