Gewitterfront Dachteile auf Gleisen, zerstörte Zeltlager, Photovoltaik-Anlage auf Auto gestürzt: So tobte das Unwetter in der Ostschweiz Die Gewitterfront, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch über die Ostschweiz zog, sorgte für einige Einsätze der Polizeikorps und der Feuerwehren. Der häufigste Grund für das Ausrücken waren umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste auf den Strassen. Aber es gab auch einzelne aussergewöhnliche Einsätze.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zog eine Gewitterfront über die Schweiz. Heftige Sturmböen, zahlreiche Blitzeinschläge und viele Einsätze für die Polizeien, Feuerwehren sowie Rettungskräfte waren die Folge. Auch die Ostschweiz blieb davon nicht verschont.

Im Kanton St.Gallen musste die Feuerwehr insgesamt über 50 mal ausrücken. Davon waren rund sechs Einsätze in der Stadt St.Gallen, wie Mediensprecher Jascha Müller mitteilt. Die Einsatzkräfte rückten hauptsächlich wegen Ästen auf den Strassen aus. Zudem sei ein Baum in ein Haus gekippt. Dieser habe das jedoch Haus kaum beschädigt, verletzt wurde niemand. Ein Förster sei nun dabei, den Baum zu entfernen.

Drei Autounfälle in St.Gallen

Bei der St.Galler Kantonspolizei waren es rund 20 Einsätze wegen des Unwetters, wie Mediensprecher Florian Schneider auf Anfrage mitteilt. Auch hier waren mehrheitlich Äste und Bäume, aber auch umgewehte Absperrungen von Baustellen der Grund für das Ausrücken der Patrouillen.

In drei Situationen ist es laut Schneider zu Autounfällen mit Sachschaden gekommen: Ein Autofahrer verunfallte wegen des Starkwindes, ein Fahrer krachte in einen umgestürzten Baum, und ein Auto wurde von einer Photovoltaik-Anlage getroffen, die der Wind von einem Dach wehte. Verletzte gab es laut Schneider keine.

Auch in der Stadt St.Gallen sind mehrere Meldungen eingegangen, wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt. Sechs Meldungen betrafen umgefallene Bäume oder abgebrochene Äste, welche die Stadtpolizei teils selbst wegräumte. In manchen Fällen musste sie jedoch auch die Berufsfeuerwehr St.Gallen hinzuziehen. Zwei weitere Meldungen gingen wegen einer umgewehten mobilen Lichtsignalanlage ein. Auch hier konnte die Stadtpolizei den Platz selbst wieder frei räumen.

Dachteile auf Gleisen im Thurgau

Die Kantonspolizei Thurgau verzeichnete rund 80 Schadensmeldungen. Bei den meisten Fällen handelte es sich um umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste, welche die Thurgauer Feuerwehr beseitigte. Wie die Nachrichtenagentur BRK-News berichtet, fielen bei Bürglen auf der Bahnstrecke Weinfelden-Sulgen Teile eines Metalldaches auf die Bahngleise.

Gemäss Kantonspolizei Thurgau sind zudem mehrere beschädigte Dächer oder umgestürzte Abschrankungen und Gegenstände gemeldet worden. In drei Fällen mussten sich Personen, die sich in Zeltlagern befanden, vor dem Gewitter in Sicherheit bringen. Sie wurden durch die Feuerwehr betreut.

Zerstörtes Zeltlager im Appenzellerland

Auch im Appenzellerland sorgte das Unwetter für mehrere kleine Einsätze wegen umgestürzter Bäume und abgebrochenen Ästen auf den Strassen, sowie umgewehte Absperrungen für Baustellen. Ansonsten sei es weder zu grösseren Vorfällen noch zu verletzten Personen gekommen, wie die Ausserrhoder Kantonspolizei auf Anfrage mitteilt.

In Gonten zerstörte das Unwetter das Zeltdorf eines Pfadilagers, wie die Kantonspolizei mitteilt. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr betreuten sämtliche Kinder und Jugendliche sowie die Leiterinnen und Leiter. Mittels Shuttledienst wurden sie in eine nah gelegene Notunterkunft gebracht.