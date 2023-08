Unwetter +++ Heftige Gewitter über der Ostschweiz +++ St.Galler Feuerwehren massiv gefordert +++ Bauernhaus in Niederglatt niedergebrannt Am Donnerstagabend ist eine äusserst starke Gewitterfront über die Kantone St.Gallen und Thurgau gezogen. Alleine in der Stadt St.Gallen rückte die Feuerwehr an rund 30 Einsätzen aus. Personen kamen keine zu Schaden.

In Niederglatt stand ein Bauernhaus in Vollbrand – Personen oder Tiere kamen keine zu Schaden. Bild: Kapo SG

Video: Sarah Wagner

Der starke Sturm forderte in allen Regionen des Kantons die Feuerwehren und die Kantonspolizei. Er richtete unterschiedliche Schäden an, welche in Franken nicht beziffert werden können, wie die Kantonspolizei St.Gallen heute morgen früh mitteilt.

So mussten beispielsweise 46 Bäume von Strassen und Bahnschienen weggeräumt werden, 19 Bäume fielen auf Autos oder beschädigten Fassaden. Teilweise wurden auch Dächer vom Sturm in Mitleidenschaft gezogen. Achtmal mussten die Feuerwehren zu Wassereinbrüchen in Liegenschaften ausrücken.

Trampolins, Bleche und andere lose Gegenstände versperrten teilweise die Strassen. 16 Mal wurden die Feuerwehren wegen Alarmen von Brandmeldeanlagen aufgeboten, dabei handelte es sich aber glücklicherweise um Fehlalarme. Bei einem Brand in Niederglatt wurde ein Bauernhaus total beschädigt. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind der Kantonspolizei St.Gallen keine verletzten Personen bekannt.

Kantonale Notrufzentrale konnte nicht alle Anrufe entgegennehmen

Die Kantonspolizei St.Gallen teilt weiter mit, dass die fünf dienstleistenden Mitarbeitenden auf der kantonalen Notrufzentrale nicht alle alle eingehenden Anrufe entgegennehmen konnten. Fünf Kolleginnen und Kollegen wurden aus der Freizeit zur Unterstützung aufgeboten.

Gestern Donnerstagabend zwischen halb neun und elf hatte eine Gewitterzelle von der Region Zürich herkommend die Ostschweiz erreicht und fegte in voller Wucht über Teile des Thurgaus und des Kantons St.Gallen hinweg und beendete die Heisswetterperiode unsanft. Heftige Winde, Starkregen und Hagel gingen laut Meteocentrale über einer Schneise von Fischingen über Gähwil, Kirchberg, Bazenheid, Jonschwil, Oberuzwil, Niederuzwil, Oberbüren, Niederbüren, Waldkirch, Häggenschwil und Freidorf nieder. Aber auch andere Teile der Kantone waren betroffen.

Blitze über der Stadt St.Gallen. Bild: Sandro Büchler

Bauernhaus in Niederglatt verbrannt – Blitzeinschlag nicht ausgeschlossen

In Niederglatt stand gestern ein Haus in Vollbrand, ein Blitzeinschlag könne nicht ausgeschlossen werden, wie Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei mitteilt. Bei der Liegenschaft handle es sich um ein älteres Haus mit angebauter Scheune, die bereits niedergebrannt sei. «Stand 22 Uhr sind keine Personen zu Schaden gekommen», so Krüsi. Die Scheune werde nicht mehr landwirtschaftlich genutzt, es hätten sich keine Tiere darin befunden. Die rund 50 Angehörigen der Feuerwehr Region Uzwil trafen die Scheune in Vollbrand an, schliesslich stürzte sie ein.

Das Haus in Niederglatt stand in Vollbrand. Bild: Kapo SG

Das Bauernhaus wurde total beschädigt. Bild: Kapo SG

Bild: Kapo SG

Ein Bewohner hatte das Haus bereits verlassen, eine Frau sei durch die Feuerwehr aus dem Haus begleitet worden. Der Brand sei bereits sehr stark fortgeschritten gewesen, so dass es der Feuerwehr nicht gelungen sei, das Haus zu retten. Sie hätten sich zudem im dicht besiedelten Weiler auf den Schutz der Nachbarhäuser konzentrieren müssen.

Das Haus konnte nicht mehr gerettet werden. Bild: Kapo SG

Der Gemeindepräsident konnte für einen 72 Jahre alten Bewohner des betroffenen Hauses eine Unterkunft organisieren. Ein 55-jährige Frau konnte bei Bekannten die Nacht verbringen. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen wurde mit der Brandursachenermittlung beauftragt. Dabei werde insbesondere einem allfälligen Blitzschlag besondere Beachtung geschenkt. Der Sachschaden belaufe sich auf mehrere 100‘000 Franken. «Die Brandursache ist nicht bekannt, ein Blitzschlag kann nicht ausgeschlossen werden», heisst es von Seiten der Polizei.

Die Kantonspolizei St.Gallen kann am frühen Freitagmorgen noch keine detaillierten Angaben zu den Schäden in einzelnen Regionen oder Gemeinden machen.

Zwischen Neukirch und Steinebrunn musste die Strasse wegen eines umgestürzten Baumes kurzzeitig gesperrt werden. Bild: chs

Umgestürzte Bäume und abgedeckte Dächer im Thurgau

Auch im Thurgau lief das Telefon der Notrufzentrale heiss. Um 22 Uhr waren bereits 40 Meldungen bei der Kantonspolizei eingegangen, sagte Kapo-Mediensprecher Andy Theler am Donnerstagabend. «Bei den Meldungen handelte es sich mehrheitlich um umgewehte Bäume, welche Strassen versperrten», so Theler. Einige Dächer seien zudem abgedeckt, Keller überflutet worden und ein Fussballtor habe es auf die Strasse geweht. Die Schadensmeldungen seien hauptsächlich aus der Region Bischofszell, der Gemeinde Egnach, Salmsach und aus Arbon eingegangen.