Unterhaltungsradio Radio Energy sendet ab Frühling aus St.Gallen – Konkurrent FM1 gibt sich gelassen: «Wir sind der Platzhirsch» Der Ringier-Radiosender Energy expandiert in die Ostschweiz und sendet ab dem Frühjahr auch aus St.Gallen. Energy setzt dabei auf einen Mix aus Musik, Lokalinformationen und viel Unterhaltung – und konkurrenziert damit Sender wie FM1.

Im Frühling geht die Energy-Gruppe auch in der Ostschweiz auf Sendung. Bild: Gaëtan Bally, Keystone

Radio Energy expandiert in die Ostschweiz. Ab dem Frühjahr 2022 plant das Radionetzwerk, auch aus St.Gallen zu senden, wie die Energy-Gruppe in einer Medienmitteilung ankündigt. Die Station in St.Gallen ist nach Zürich, Luzern, Bern und Basel der fünfte Ableger des Ringier-Senders in der Deutschschweiz. «Wir verfolgen in der Ostschweiz das gleiche Konzept wie in Basel, Bern, Luzern und Zürich: Im Programm sollen starke Stimmen, lokale Informationen, regionaler Service, gute Musik und viel Unterhaltung im Zentrum stehen», heisst es in der Mitteilung.

Musik, lokale Informationen und viel Unterhaltung? Kurz – ein ähnliches Konzept wie jenes von Radio FM1. Wie geht man beim Ostschweizer Sender, der wie auch das St.Galler Tagblatt zum Medienkonzern CH Media gehört, mit der neuen Konkurrenz um? Florian Wanner, Leiter der CH-Media-Radiosender, sagt: Grundsätzlich sei eine neue Konkurrenz nichts Negatives – im Gegenteil: «Dies belebt den Markt.» An der Ausrichtung von Radio FM1 ändere sich durch den neuen Player im Ostschweizer Markt nichts, sagt Wanner:

«Wir sind klar der Platzhirsch in der Ostschweiz. Insovfern sind keine Anpassungen geplant. Wir werden den neuen Mitbewerber aber genau beobachten.»

Und auch aus Branchenperspektive sei die Expansion von Ringier ein positives Signal. «Dies spricht für die Radiolandschaft Schweiz.»

Wanner kennt die Situation, dass der Ringier-Sender in den Markt der CH-Media-Stationen drängt, aus Luzern: Seit August 2021 sendet Energy auch vom Vierwaldstättersee. Wie gross die Konkurrenz wirklich ist, wird sich für Wanner erst noch zeigen. Denn in Luzern produziere Energy kein Vollprogramm, sondern lediglich eine Morgenshow.

Energy expandiert mit der gleichen Ausrichtung

Die Expansion in die Zentralschweiz war für Energy in gewisser Weise ein Probelauf für die Ausweitung in der Ostschweiz. «Wir haben gesehen, dass es funktioniert, und starten den Versuch nun auch in der Ostschweiz», sagt Pascal Frei, CEO der Energy-Gruppe.

Für ihn ist klar: «Wenn wir expandieren, dann mit der gleichen Ausrichtung und dem gleichen Zielpublikum wie an den anderen Standorten.» Man orientiere sich an einem eher weiblichen Publikum, rund 30 Jahre alt, urban. Auch wenn die Ausrichtung zu FM1 ähnlich ist, so sieht Frei dennoch Unterschiede: Das Publikum von Energy sei wohl etwas jünger als jenes von FM1, das Wanner in der Altersspanne zwischen 25 und 40 Jahren sieht. Bislang habe in der Ostschweiz keine gesunde Konkurrenzsituation bestanden, sagt Frei.

«Wir sind überzeugt, dass eine Marktbelebung einen Mehrwert für die Kundinnen und Kunden schafft.»

Energy will mit einem Team von rund fünf Mitarbeitenden vor Ort für lokale Geschichten und Moderationen starten. Von wo aus gesendet wird, ist derweil noch unklar. «Wir suchen ab nun nach geeigneten Standorten», sagt Frei. Dies ist auch der Grund, warum Energy jetzt, rund dreieinhalb Monate vor dem Startschuss, an die Öffentlichkeit tritt.

Ausbau in der Deutschschweiz ist vorerst vollendet

Mit dem neuen Sendegebiet will Energy den Ausbau in der Deutschschweiz vorerst vollenden. «Mit der fünften Energy-Station ist das Netzwerk in allen wichtigen Wirtschaftsregionen der Deutschschweiz vertreten», heisst es in der Mitteilung. Man erschliesse mit der Ostschweiz eine weitere wichtige Region – sowohl auf dem Hörer- als auch auf dem Werbemarkt.

Energy St.Gallen wird über DAB+ in der gesamten Ostschweiz und via Energy-App und Website weltweit zu empfangen sein. Gemäss Eigenangaben hat Energy täglich über 730’000 Hörerinnen und Hörer und erzielt in den Sozialen Medien mehr als 2,5 Millionen User-Interaktionen pro Monat.