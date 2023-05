Universitätsgesetz Kommission will HSG-Rektor weiter stärken – SP fürchtet um Einfluss der Politik Die vorberatende Kommission unterstützt das neue Universitätsgesetz. Zusätzlich fordert sie, dass der Rektor eine eigene interne Kontrollstelle einsetzen darf. Die SP kritisiert, dass der Kantonsrat bei der Wahl des Unirats nicht mehr mitreden kann. Das Geschäft wird in der Junisession beraten.

In der Junisession debattiert der St.Galler Kantonsrat über das neue Universitätsgesetz der HSG, das 2024 in Kraft treten soll. Bild: Michel Canonica

Mit dem neuen Universitätsgesetz will die St.Galler Regierung die Zuständigkeiten und Kontrollmechanismen an der Universität St.Gallen besser regeln. Sie reagiert damit auch auf die Skandale der vergangenen Jahre, darunter Finanzexzesse und problematische Nebenbeschäftigungen einzelner Professoren.

Das neue Unigesetz sieht verschiedene Änderungen vor. So soll der Rektor der HSG künftig mehr Einfluss erhalten, um die Institute besser kontrollieren zu können. Der Universitätsrat wird von neun auf sieben Mitglieder verkleinert. Sie werden künftig von der Regierung und nicht mehr vom Kantonsrat gewählt. Zudem will die Regierung den Mittelbau und den Weiterbildungsbereich stärken und der HSG erlauben, sich finanziell an Firmen («Spin-offs») zu beteiligen.

Die vorberatende Kommission des St.Galler Kantonsrates unterstützt die Revision und sieht das neue Universitätsgesetz «auf der Zielgeraden», wie sie in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt. Sie schlägt allerdings auch Anpassungen an der Vorlage vor, die der Kantonsrat in der Junisession in erster Lesung beraten wird.

Regierung soll Unirat nicht mehr präsidieren

Die Kommission unterstützt den Vorschlag, dass neu die Regierung den Universitätsrat wählt – unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Kantonsrat. Dieses Vorgehen soll neu auch für die Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten gelten. Nur eine Minderheit der Kommission habe am bisherigen Wahlmodus festhalten wollen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Anders als im Gesetzesentwurf vorgesehen, soll die Regierungsvertretung nicht mehr gleichzeitig Präsidentin oder Präsident des Universitätsrats sein. Nur so können nach Ansicht der Kommission die für den Kanton geltenden Public-Corporate-Governance-Regeln umgesetzt werden.

HSG-Rektor wird weiter gestärkt

Die Kommission begrüsst, dass der Rektor oder die Rektorin mit dem neuen Gesetz klare Aufsichts- und Weisungskompetenzen gegenüber den HSG-Instituten erhalten soll. Sie geht sogar noch einen Schritt weiter und will den Einfluss des Rektors mit eigenen Aufsichtsinstrumenten erweitern. So soll er beispielsweise ein eigenes internes Kontrollorgan einsetzen können.

Die Kommission diskutierte auch darüber, ob die Sitzverteilung im Senat und im Senatsausschuss zugunsten des sogenannten Mittelbaus verändert werden soll. Zum Mittelbau zählen fortgeschrittene Forschende und Lehrende, Studierende und Doktorierende sowie das administrativ technische Personal. Die Kommission lehnt eine Stärkung ab und unterstützt den Vorschlag der Regierung. Damit wird sichergestellt, dass die ordentlichen Professorinnen und Professoren weiterhin eine Mehrheit der Sitze behalten.

SP fürchtet um Einfluss der Politik

Die St.Galler SP kritisierte am Mittwoch die Vorschläge der vorberatenden Kommission. «Unverständlich ist, dass die Kommission bereit ist, die Wahl des Universitätsrates aus der Hand zu geben», schreibt die Partei in einem Communiqué. Damit schwäche sich der Kantonsrat einmal mehr selbst. Gerade die Skandale der jüngsten Vergangenheit hätten gezeigt, wie wichtig eine gewisse politische Anbindung der Universität sei.

Die SP fordert zudem eine stärkere Vertretung des Mittelbaus im Senat und in der Universitätsleitung und kündigt an, sich in der Ratsdebatte dafür einzusetzen. Rund 75 Prozent der Lehre und 50 Prozent der Forschung würden durch Personen im sogenannten Mittelbau geleistet. Diese Realität spiegele sich im Senat nicht wider. Ordentliche Professorinnen und Professoren seien hingegen überrepräsentiert. (mge)