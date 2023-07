Universität St.Gallen Wegen Kündigung und Abgängen unter seiner Leitung: Gegen Intendant des «Square» läuft eine interne Untersuchung Philippe Narval, Intendant des «Square», legt sein Amt auf Ende Oktober 2023 nieder. «Aus persönlichen Gründen», wie die Universität St.Gallen mitteilt. Das Finanzportal Inside Paradeplatz erhebt Zweifel daran.

Philippe Narval, Intendant des «Square». Bild: Belinda Schmid

Als Gründungsintendant hat Philippe Narval das «Square» seit November 2021 geleitet. Nun teilt die HSG per Communiqué mit, Narval werde nur noch bis Ende Oktober in dieser Funktion tätig sein. Als Vater eines Kinds mit Autismus seien ihm Inklusion und Menschenrechte ein sehr persönliches Anliegen. Deshalb wolle er für Menschen mit Behinderung auch beruflich etwas bewegen und folge «dem Ruf zurück nach Österreich». Dort werde er künftig die Leitung einer zivilgesellschaftlichen Dachorganisation übernehmen. Dem «Square» bleibt Narval noch in beratender Funktion als ehrenamtliches Mitglied der Advisory Group erhalten.

Ein Rücktritt aus persönlichen Gründen also? Eher eine Flucht vor anstehenden Problemen, schreibt «Inside Paradeplatz». Gemäss dem Finanzportal läuft gegen Philippe Narval nämlich eine interne Untersuchung wegen einer Kündigung und Abgängen unter seiner Führung.

Abgangswelle seit November 2021

In den knapp zwei Jahren unter seiner Leitung soll es zu zahlreichen Abgängen gekommen sein. Gründe dafür seien unter anderem Narvals Führungsstil und die Zusammenarbeit mit ihm. Trotz Hinweisen auf ein mögliches Fehlverhalten soll HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller laut Quellen von «Inside Paradeplatz» nichts unternommen haben.

Square-Mitarbeitende wendeten sich an die Ombudsstelle der Universität St.Gallen, woraufhin die HSG schliesslich eine Untersuchung eröffnete. (nat)

Update folgt...