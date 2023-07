Universität St.Gallen Intendant Philippe Narval verlässt das «Square» Philippe Narval, Intendant des «Square», legt sein Amt auf Ende Oktober 2023 nieder. «Aus persönlichen Gründen», wie die Universität St.Gallen mitteilt.

Philippe Narval, Intendant des «Square». Bild: Belinda Schmid

Als Gründungsintendant hat Philippe Narval das «Square» seit November 2021 geleitet. Nun teilt die HSG per Communiqué mit, Narval werde nur noch bis Ende Oktober in dieser Funktion tätig sein. Als Vater eines Kinds mit Autismus seien ihm Inklusion und Menschenrechte ein sehr persönliches Anliegen. Deshalb wolle er für Menschen mit Behinderung auch beruflich etwas bewegen und folge «dem Ruf zurück nach Österreich». Dort werde er künftig die Leitung einer zivilgesellschaftlichen Dachorganisation übernehmen. Dem «Square» bleibt Narval noch in beratender Funktion als ehrenamtliches Mitglied der Advisory Group erhalten.

Update folgt...